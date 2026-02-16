Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγιάνγκ

Η εντυπωσιακή αυτή κίνηση, η οποία σημειώνεται ως προφανής πολιτική προώθηση, καταδεικνύει την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή της νεαρής Τζου Ε στα κοινά της Βόρειας Κορέας.

Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγιάνγκ
16 Φεβ. 2026 15:19
Pelop News

Η 13χρονη Κιμ Τζου Ε, κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, έκανε ξανά την εμφάνισή της δίπλα στον πατέρα της, προκαλώντας σφοδρές συζητήσεις για τον ρόλο της στη μελλοντική πολιτική σκηνή της χώρας. Η παρουσία της στις πρόσφατες εκδηλώσεις, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίαζε μια νέα οικιστική περιοχή στην Πιονγιάνγκ για τις οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τράβηξε την προσοχή διεθνών και τοπικών αναλυτών.

Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγιάνγκ

Η εντυπωσιακή αυτή κίνηση, η οποία σημειώνεται ως προφανής πολιτική προώθηση, καταδεικνύει την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή της νεαρής Τζου Ε στα κοινά της Βόρειας Κορέας. Ο πατέρας της, Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν χάνει ευκαιρία να την φέρει στο προσκήνιο, δείχνοντάς την ως το πιθανό διάδοχο της οικογενειακής ηγεσίας. Οι φωτογραφίες από τα εγκαίνια, που δείχνουν την 13χρονη να στέκεται στο πλευρό του ισχυρού ηγέτη, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Κιμ Τζου Ε είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μελλοντική Βόρεια Κορέα.

Η εκδήλωση, αν και έχει βαθύ συμβολικό χαρακτήρα, αποσκοπεί και στο να ενισχύσει την εικόνα της Βόρειας Κορέας ως κράτους που νοιάζεται για τις οικογένειες των στρατιωτών του. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, απευθυνόμενος στους πολίτες, δήλωσε: «Οι ήρωες αυτοί φαντάζονταν τις οικογένειές τους να ζουν σε μια χώρα που συνεχώς ευημερεί». Η Βόρεια Κορέα, που απέστειλε χιλιάδες στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, προσπαθεί έτσι να δικαιολογήσει την απόφασή της, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των πολιτών.

Η παρουσία της Κιμ Τζου Ε σε μια τέτοια δημόσια εκδήλωση ενισχύει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν από νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία θεωρούν πως η νεαρή διάδοχος έχει οριστεί ήδη ως η επόμενη ηγέτιδα της χώρας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μέρες πριν από το σημαντικό συνέδριο του κόμματος, που αναμένεται να αποκαλύψει νέες κατευθύνσεις για την πολιτική και τις στρατηγικές της Βόρειας Κορέας.

Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγιάνγκ

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους αναλυτές, η ανάπτυξη στρατιωτών στη Ρωσία και οι συνέπειες της θυσίας τους χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για να τονωθεί η εικόνα της Βόρειας Κορέας σε διεθνές επίπεδο, μέσω της προσφοράς αποζημιώσεων στους συγγενείς τους. Μια καλά υπολογισμένη πολιτική κίνηση που επιδιώκει να δείξει την Βόρεια Κορέα ως έναν υπεύθυνο και στρατηγικό σύμμαχο, ενώ ενισχύει τις διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία, η οποία παρέχει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια σε αντάλλαγμα για την στρατιωτική στήριξή της.

Η σκηνή αυτή είναι μόνο η αρχή, με τους ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι το μέλλον της Κιμ Τζου Ε ως ηγέτιδας της χώρας θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις του πατέρα της και τις πολιτικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην περιοχή.

Η κατάσταση αυτή δείχνει τις στρατηγικές κινήσεις της Βόρειας Κορέας, που συνεχώς επιδιώκει να διατηρήσει την πολιτική σταθερότητα και να ενισχύσει την εικόνα του καθεστώτος σε διεθνές επίπεδο, ενώ η Τζου Ε αναδεικνύεται ως το πρόσωπο που θα συνεχίσει την κληρονομιά της οικογένειας Κιμ.

Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγιάνγκ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:51 «Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:47 «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
17:46 Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
17:32 Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
17:25 Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
17:25 Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι
17:20 Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
17:16 Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»
17:08 Το αδιέξοδο της μικροπολιτικής
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος
16:44 Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα
16:36 Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:28 Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16:20 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
16:12 Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»
16:04 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!
15:56 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
15:47 Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Οι φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους
15:40 Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
15:32 Κατέρρευσε η διάσημη «αψίδα των ερωτευμένων» στην Ιταλία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ