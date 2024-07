Κίνα: Διαστημικός πύραυλος εκτοξεύθηκε «κατά λάθος», εξερράγη και συνετρίβη

Κατά τη διάρκεια δοκιμής, ένας διαστημικός πύραυλος έκανε μία «κατά λάθος» εκτόξευση, έπαθε βλάβη στον αέρα και εν τέλει τυλίχθηκε στις φλόγες μόλις συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της Κίνας.

Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκοντας στο σημείο, κατέγραψαν το απίστευτο θέαμα με τα κινητά τους τηλέφωνα και έδωσαν τα βίντεο στη δημοσιότητα. Στην πόλη Γκονγκί στην κεντρική Κίνα, όπου γίνονταν δοκιμές, ο πύραυλος αποκολλήθηκε από την εξέδρα εκτόξευσης και έπειτα από βλάβη εξερράγη.

Η εταιρεία Beijing Tianbing Technology Co δήλωσε την Κυριακή (30.06.2024) ότι το πρώτο στάδιο του υπό ανάπτυξη πυραύλου Tianlong-3 «έφυγε», χωρίς να είναι προγραμματισμένο, από την εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής λόγω δομικής βλάβης.

Πλάνα από το περιστατικό έδειξαν τη στιγμή που ο πύραυλος φάνηκε να χάνει την ισχύ του πριν συντριβεί και εκραγεί, προκαλώντας ένα τεράστιο «μανιτάρι» καπνού.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα μετά από μια αρχική έρευνα, ανέφερε η Beijing Tianbing, γνωστή και ως Space Pioneer, σε δήλωσή της στον επίσημο λογαριασμό της στο WeChat.

Τμήματα της εξέδρας του πυραύλου διασκορπίστηκαν εντός μιας “ασφαλούς περιοχής”, αλλά προκάλεσαν τοπική πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε εγκαίρως χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Gongyi.

Watch: Chinese rocket lift-off and fall back moments after launch, explodes The incident resulted in a local fire, which was later extinguished. This incident is unusual, as it involved a rocket under development making an unplanned flight and crashing. pic.twitter.com/06PMUfY8sv

⚡️A Chinese Tianlong-3 carrier rocket falls and explodes during a test in Gongyi city, Henan province

This is reported by local media.

The cause of the incident has not yet been named, there is no information about the victims. pic.twitter.com/qIDtMDPJek

— MARS INSIDER 📰 (@wearemars00) July 1, 2024