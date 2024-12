Κίνα: Έκρηξη σε ουρανοξύστη στη Σενζέν ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη σημειώθηκε σε ουρανοξύστη στην πόλη Σενζέν της νότιας Κίνας.

Επί τόπου βρέθηκαν 16 πυροσβεστικά οχήματα και 80 διασώστες αφού έλαβαν κλίση για «έκτακτη ανάγκη».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τουλάχιστον δύο ορόφους να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 11, 2024