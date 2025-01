Κίνα: Ετοιμάζει γιγάντιο κέντρο πολέμου δέκα φορές μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο

Ένα τεράστιο εργοτάξιο 1.500 στρεμμάτων 30 χλμ νοτιοδυτικά του Πεκίνου και σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Κίνα ετοιμάζει ένα μεγάλο κέντρο διοίκησης πολέμου.

Δορυφορικές εικόνες φανερώνουν πως στο εργοτάξιο βρίσκονται βαθιές τρύπες που αναμένεται να στεγάσουν τα καταφύγια για την προστασία των επικεφαλής του στρατού της Κίνας σε περίπτωση πολέμου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στον κόσμο, το οποίο θα είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός αναπτύσσει νέα όπλα ενόψει της συμπλήρωσης ενός αιώνα ίδρυσής του, το 2027. Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει επίσης διατάξει τον στρατό της χώρας, να έχει αναπτύξει την δυνατότητα να επιτεθεί στην Ταϊβάν μέχρι τότε.

«Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό το νέο προηγμένο υπόγειο καταφύγιο διοίκησης σηματοδοτεί την πρόθεση του Πεκίνου να μετατραπεί όχι μόνο σε μια συμβατική δύναμη παγκόσμιας κλάσης αλλά και να αποκτήσει την ικανότητα για πυρηνική πολεμική μάχη», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής ανάλυσης της Κίνας για τη CIA, Ντένις Γουάιλντερ.

