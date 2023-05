Κίνα: Influencer κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε live μετάδοση και λίγο αργότερα πέθανε

Ένας διαγωνισμός διαδικτυακά μάλλον τράβηξε παραπάνω από το κανονικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του influencer στην Κίνα.

Ένας influencer πέθανε λίγο αφότου κατανάλωσε σε ζωντανή μετάδοση αρκετά μπουκάλια δυνατού αλκοόλ στην κινεζική έκδοση του TikTok, αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να ανανεώσει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του κλάδου.

Ο influencer «Sanqiange» βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες αφότου συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό με έναν άλλο influencer, ο οποίος περιλάμβανε την κατανάλωση Baijiu, ενός κινεζικού αποστάγματος με τυπική περιεκτικότητα σε αλκοόλ μεταξύ 30% και 60%, ανέφερε το Shangyou News.

Ένας από τους φίλους του είπε στο πρακτορείο ότι ο influencer -το πραγματικό του επώνυμο είναι Wang – είχε λάβει μέρος σε μια διαδικτυακή πρόκληση γνωστή ως «PK» εναντίον ενός άλλου influencer τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Μαΐου και μετέδωσε ζωντανά τα αποτελέσματα στο κανάλι του Douyin.

A Chinese influencer on TikTok-like platform died while livestreaming himself guzzling four bottles of Chinese vodka known as Baijiu.

This liquor so strong it has alcohol content of up to 60%. He died after this livestream. pic.twitter.com/ZOj1r0P4hF

