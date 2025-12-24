Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης

Πρόκειται για μετεωρίτες που είναι πλούσιοι σε νερό και πτητικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που εξατμίζονται εύκολα.

24 Δεκ. 2025 17:32
Pelop News

Ίχνη από τους σπάνιους μετεωρίτες τύπου CI ανακάλυψε στη Σελήνη η κινεζική ρομποτική αποστολή Chang’e-6 που επέστρεψε στη Γη με περίπου 2 κιλά πετρωμάτων.

Η μελέτη στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences αναφέρει ότι στη σεληνιακή επιφάνεια εντοπίστηκαν πρώτη φορά ίχνη του εξαιρετικά σπάνιου μετεωρίτη, CI χονδρίτη.

Στη Γη έχουν εντοπιστεί πολύ λίγα δείγματα γιατί είναι εύθραυστη και η είσοδος στην ατμόσφαιρα τους διαλύει.

Η ύπαρξή τους στη Σελήνης, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, υποδηλώνει ότι στο Ηλιακό Σύστημα, ακόμη και από τα πρώτα χρόνια του, υπήρχαν αστεροειδείς πλούσιοι σε νερό που προσέκρουαν στη Γη και τη Σελήνη πιο συχνά από όσο δείχνουν τα σημερινά δεδομένα.

Η κινεζική αποστολή Chang’e-6 επέστρεψε στη Γη με πάνω από 1,8 κιλά σεληνιακών πετρωμάτων από την αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης, αυτή που συνήθως αποκαλούμε σκοτεινή. Είχε προσεδαφιστεί σε περιοχή κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης όπου βρίσκεται ένας τεράστιος κρατήρας.

Κινέζοι επιστήμονες ανάλυσαν πάνω από 5.000 μικροσκοπικά θραύσματα. Μεταξύ τους εντοπίστηκαν επτά μικροί κόκκοι πλούσιοι σε ολιβίνη, των οποίων η χημική σύσταση ταιριάζει με εκείνη των CI χονδριτών.

Οι κόκκοι φέρουν ίχνη τήξης από πρόσκρουση, γεγονός που δείχνει ότι το υλικό του αστεροειδούς έλιωσε τη στιγμή που χτύπησε τη Σελήνη και στη συνέχεια ψύχθηκε εξαιρετικά γρήγορα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος του νερού της Σελήνης – πιθανόν και της Γης – προήλθε από προσκρούσεις αστεροειδών πλούσιων σε νερό.

