Κίνα: Θανατική ποινή σε μέλη μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ

Κινεζικό δικαστήριο επέβαλλε τη θανατική ποινή σε 11 μέλη μίας διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας, η οποία διηύθυνε κέντρα απάτης στη Μιανμάρ.

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα

Όπως αναφέρει το BBC, πρόκειται για την οικογένεια Μινγκ, 39 μέλη της οποίας κρίθηκαν ένοχα για τη διεξαγωγή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Όσοι δεν καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή, έλαβαν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

H οικογένεια Μινγκ ήταν μία από τις 4 πιο διαβόητες μαφίες της Μιανμάρ και δραστηριοποιούνταν στην ήσυχη επαρχιακή πόλη Λάουκαϊ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Στην πόλη αυτή, διηύθυναν πολλά κέντρα απάτης, στα οποία διακινούσαν ναρκωτικά, έκαναν εμπόριο λευκής σαρκός, διεξήγαγαν παρανόμως τυχερά παιχνίδια και οργάνωναν πολλές διαδικτυακές απάτες, με θύματα από όλο τον κόσμο.

Η Μιανμάρ τελικά έλαβε μέτρα, συλλαμβάνοντας πολλά μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων το 2023 και παραδίδοντάς τα στις κινεζικές Αρχές.

Κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ και θάνατοι εργαζομένων στα κέντρα απάτης

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι από το 2015 η οικογένεια Μινγκ και άλλες εγκληματικές ομάδες είχαν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως τηλεπικοινωνιακή απάτη, παράνομα καζίνο, διακίνηση ναρκωτικών και πορνεία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι δραστηριότητες τζόγου και απάτης τους είχαν αποφέρει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια γιουάν (11, 9 δις. ευρώ).

Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η οικογένεια Μινγκ και άλλες εγκληματικές ομάδες ήταν υπεύθυνες για το θάνατο αρκετών εργαζομένων σε κέντρα απάτης, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας εργαζομένων σε ένα περιστατικό για να τους αποτρέψουν από το να επιστρέψουν στην Κίνα.

Ο Μινγκ Σουεσάνγκ, ο πατριάρχης της οικογένειας, φέρεται να αυτοκτόνησε, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας παραδόθηκαν στις κινεζικές αρχές.

Τι είναι τα κέντρα απάτης

Τα κέντρα απάτης δημιουργήθηκαν αρχικά για να «εκμεταλλευτούν» τη ζήτηση για τζόγο, ο οποίος είναι παράνομος στην Κίνα και σε πολλές άλλες γειτονικές χώρες.

Ωστόσο, τα καζίνο του Λάουκαϊνγκ εξελίχθηκαν σε μια κερδοφόρα βιτρίνα για ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο λευκής σαρκός.

Επιπλέον, τα κέντρα απάτης έχουν οδηγήσει περισσότερους από 100.000 αλλοδαπούς, πολλοί από τους οποίους Κινέζοι, να ζουν σαν φυλακισμένοι, εργαζόμενοι πολλές ώρες και εκτελώντας πολλές διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν θύματα σε όλο τον κόσμο.

Η οικογένεια Μινγκ ήταν κάποτε μια από τις πιο ισχυρές στην πολιτεία Σαν της Μιανμάρ και διηύθυνε κέντρα απάτης στο Λάουκαϊ, όπου απασχολούσε τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους.

Το πιο διαβόητο ήταν ένα συγκρότημα γνωστό ως Crouching Tiger Villa, όπου οι εργαζόμενοι δέχονταν τακτικά ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια.

Χιλιάδες άτομα που εργάζονταν στα κέντρα απάτης παραδόθηκαν επίσης στην κινεζική αστυνομία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



