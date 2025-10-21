Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα

Σημαντική πτώση της στάθμης της Μικρής Πρέσπας λόγω κλιματικής αλλαγής.  Επιστήμονες προειδοποιούν για μη αναστρέψιμες αλλαγές στο οικοσύστημα. Σοβαρές συνέπειες για τη φύση και την τοπική οικονομία

 

Πρέσπες
21 Οκτ. 2025 22:14
Pelop News

Ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη πτώση της στάθμης της Μικρής Πρέσπας, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η λίμνη χάνει σταθερά νερό λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι επιστήμονες της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) προειδοποιούν πως, αν η τάση συνεχιστεί, το οικοσύστημα της περιοχής κινδυνεύει με δραματική μεταβολή μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον βιολόγο και διδάκτορα οικολογίας Γιώργο Κατσαδωράκη, από το 1985 η μείωση των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων έχει προκαλέσει απώλεια περίπου δέκα μέτρων στη στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας. Αν και αρχικά η Μικρή Πρέσπα διατηρούσε σταθερά επίπεδα, πλέον καταγράφεται σημαντική πτώση, καθώς τροφοδοτείται αποκλειστικά από βρόχινο νερό και χιόνι. Λόγω της υπόγειας σύνδεσης των δύο λιμνών, τα νερά της Μικρής Πρέσπας καταλήγουν σταδιακά στη Μεγάλη, επιδεινώνοντας το φαινόμενο.

Η μείωση της στάθμης έχει ήδη επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας πουλιά, ψάρια και καλαμιώνες, αλλά και στην τοπική κοινωνία που εξαρτάται από τα νερά της λίμνης για άρδευση, κυρίως στις καλλιέργειες φασολιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσαδωράκης, «αν δεν ληφθούν μέτρα, η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα στενό ποτάμι».

Η διευθύντρια της ΕΠΠ, Μυρσίνη Μαλακού, τονίζει την ανάγκη άμεσης προσαρμογής στις περιβαλλοντικές αλλαγές και ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς η Μεγάλη Πρέσπα μοιράζεται με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Παράλληλα, η υπεύθυνη πολιτικής της ΕΠΠ, Βιβή Ρουμελιώτου, επισημαίνει ότι οι δράσεις προστασίας του διασυνοριακού πάρκου Πρεσπών έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας το βάρος στους τοπικούς φορείς.

Οι επιπτώσεις της πτώσης είναι ήδη ορατές και στα υδρόβια είδη. Στην περιοχή του Αγίου Αχίλλειου, τα νερά έχουν υποχωρήσει τόσο ώστε οι νησίδες φωλιάσματος να έχουν ενωθεί με τη στεριά, καθιστώντας τα πουλιά εύκολα θηράματα για άγρια ζώα. Η ΕΠΠ παρακολουθεί την προσαρμογή της πανίδας και σχεδιάζει ήπιες παρεμβάσεις, όπως καθαρισμούς στο ποτάμι του Αγίου Γερμανού για τη βελτίωση της ροής προς τη Μεγάλη Πρέσπα.

Στο χωριό Ψαράδες, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, η πτώση της στάθμης είναι εμφανής. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Δραστηριοτήτων Πρεσπών, Θωμάς Μανούρης, «το νερό έχει υποχωρήσει τόσο που οι βάρκες δυσκολεύονται να κινηθούν. Αν συνεχιστεί έτσι, σύντομα δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν την προβλήτα». Οι κάτοικοι ζητούν παρεμβάσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς η τουριστική και αλιευτική ζωή της περιοχής πλήττεται σοβαρά.
