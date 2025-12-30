Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if...»

Οι κινήσεις που κάνει τώρα η Παναχαϊκή στο μεταγραφικό κομμάτι δημιουργούν μια αίσθηση «what if…» αναφορικά με το ξεκίνημα της περιόδου.

Τι θα γινόταν αν οι «κοκκινόμαυροι» έμπαιναν πιο οργανωμένα στο πρωτάθλημα με 3-4 πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές και ένα απλό ξεκαθάρισμα του ρόστερ όπως έγινε τώρα; Τι θα γινόταν αν η ομάδα βρισκόταν κοντά στην κορυφή και δεν ήταν αποκλειστικός στόχος η παραμονή;

Με τα «αν» δεν γράφεται ιστορία, όμως μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό για το μέλλον. Επειδή δεν είναι καθόλου σίγουρο πως μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα βρεθεί κάποιος σοβαρός επιχειρηματιας για να αναλάβει την ομάδα στη Γ’ Εθνική, ο σχεδιασμός που γίνεται τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μπούσουλας.

Δηλαδή: Να παραμείνει ο βασικός κορμός, καθώς οι νεαροί θα είναι «ψημένοι» και θα εμφανιστούν καλύτεροι από τη νέα σεζόν. Και να αποκτηθούν πέντε έμπειροι καλοί ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν από πρωταθλητισμό, έτσι ώστε η Παναχαϊκή να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο. Λίγο να γνωρίζει μια διοίκηση από ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς να ξοδέψει του κόσμου τα χρήματα.

