Κίνηση της Κίνας για αποκλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Από την Κίνα ανακοινώθηκε σήμερα (10/11/2025) ότι αναστέλλει τα «ειδικά» λιμενικά τέλη που είχε επιβάλει στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της, ενώ έθεσε σε ισχύ και άλλα μέτρα κατευνασμού στον εμπορικό της πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Νετανιάχου: Συζήτηση για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με Τζάρεντ Κούσνερ

Οι δύο δυνάμεις εμπλέκονται εδώ και μήνες σε εμπορική σύγκρουση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιπλέον δασμοί που είχαν επιβάλει Ουάσινγκτον και Πεκίνο είχαν φτάσει κάποια στιγμή σε επίπεδο που ουσιαστικά απαγόρευε τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, προτού στη συνέχεια μειωθούν.

Μετά τη συνάντηση που είχαν στις 30 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ οι δύο χώρες συμφώνησαν να υπαναχωρήσουν από κάποια τιμωρητικά μέτρα που είχαν επιβάλει η μία στην άλλη.

Το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε σήμερα την αναστολή για έναν χρόνο των «ειδικών» λιμενικών τελών που είχαν επιβληθεί ανά τόνο καθαρού φορτίου στα πλοία που ανήκουν ή τα εκμεταλλεύονται αμερικανικές εταιρείες, οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα κατά τον κατάπλου τους στα κινεζικά λιμάνια.

Η αναστολή τέθηκε σε ισχύ στις 13:01 της Δευτέρας (τοπική ώρα, 07:01 ώρα Ελλάδας), επεσήμανε.

Το μέτρο αυτό είχε τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο, την ιδία ημέρα με ένα αντίστοιχο που είχαν υιοθετήσει οι αμερικανικές αρχές με στόχο να αντιταχθούν στην κινεζική κυριαρχία στον ναυπηγικό τομέα.

Οι ΗΠΑ, κυρίαρχη δύναμη στον τομέα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιπροσωπεύουν πλέον μόνο το 0,1% της παγκόσμιας παραγωγής. Στη βιομηχανία κυριαρχούν πλέον οι χώρες της Ασίας, με την Κίνα να κατασκευάζει σχεδόν τα μισά πλοία παγκοσμίως, μπροστά από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Αναστολή κυρώσεων

Εξάλλου το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέστειλε σήμερα και για έναν χρόνο τις κυρώσεις που είχε επιβάλει σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές εταιρείες του νοτιοκορεατικού ναυπηγικού κολοσσού Hanwha Ocean.

Με βάση τις κυρώσεις αυτές, που τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, απαγορευόταν οποιαδήποτε συναλλαγή και συνεργασία στην Κίνα με τις πέντε αμερικανικές εταιρείες, καθώς το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου τις κατηγορούσε ότι «συνέβαλαν και υποστήριξαν» έρευνα των αμερικανικών αρχών εις βάρος της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας «υπονομεύοντας την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της Κίνας».

Το Πεκίνο δικαιολόγησε τη σημερινή του απόφαση επικαλούμενο την αναστολή από τις ΗΠΑ μέτρων που είχαν επιβληθεί εις βάρος του κινεζικού ναυτιλιακού και ναυπηγικού τομέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



