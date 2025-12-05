Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών

Αγρότες δηλώνουν πως τουλάχιστον τέσσερις συνάδελφοί τους ζαλίστηκαν από την χρήση δακρυγόνων στη διάρκεια των επεισοδίων

Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
05 Δεκ. 2025 22:14
Σύμφωνα με πληροφορίες δικογραφία σχηματίστηκε για τον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά πεζών αστυνομικών σε αγροτικό μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για πέτρα που κατέληξε στο στέρνο αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται στο «424» Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι αγρότες δηλώνουν πως τουλάχιστον τέσσερις συνάδελφοί τους ζαλίστηκαν από την χρήση δακρυγόνων στη διάρκεια των επεισοδίων.

Όπως σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, μετά από μία πανθεσσαλική σύσκεψη αποφασίστηκε από Δευτέρα να σκληρύνουν τη στάση τους με κινητοποιήσεις σε τελωνεία και ενισχύσεις των μπλόκων.

