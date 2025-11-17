ΚΚΕ – ΚΝΕ: Κατάθεση στεφάνων στο πρώην παράρτημα Πανεπιστημίου και στην Ασφάλεια Πατρών ΦΩΤΟ

17 Νοέ. 2025
Οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και το Παράρτημα Πάτρας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) κατέθεσαν στεφάνι στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας την Κυριακή 16 Νοέμβρη.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Με τα συνθήματα «Το Πολυτεχνείο ζει! Έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί» και «Ούτε σε ξερονήσια, ούτε σε φυλακές ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές» να ηχούν δυνατά οι Κομματικές και Κνίτικες Οργανώσεις τίμησαν τους αγώνες του λαού και της νεολαίας την περίοδο της 7χρονης δικτατορίας και τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Τα συνθήματά του εμπνέουν και σήμερα τον λαό μας στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν.

Στο χώρο του πρώην Παραρτήματος του Πανεπιστημίου στεφάνι κατέθεσαν εκ μέρους των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ, ο Κώστας Μουγκογιάννης, μέλος του ΓΠ Δυτικής Ελλάδας και Γραμματέας της ΤΕ Αχαΐας, εκ μέρους των Οργανώσεων Αχαΐας της ΚΝΕ, ο Νίκος Κουφαλάκος, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και του ΣΠ Δυτικής Ελλάδας, εκ μέρους του Παραρτήματος Πάτρας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, η Κική Λεβεντάκου.

Στην παλιά Ασφάλεια στεφάνι κατέθεσαν εκ μέρους των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ, ο Πέτρος Ροντογιάννης, μέλος της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ και εκ μέρους των Οργανώσεων Αχαΐας της ΚΝΕ, ο Γιάννης Δήμτσας, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, εκ μέρους του Παραρτήματος Πάτρας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, ο Λευτέρης Χριστόπουλος.

Το Πολυτεχνείο ζει! Στην πάλη για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου! Στους αγώνες ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ!

Οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν το λαό και τη νεολαία να συμμετέχει μαζικά στην αντιιμπεριαλιστική πορεία για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, σήμερα Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 5:30μμ.

Η προσυγκέντρωση των Κομματικών Οργανώσεων Αχαΐας και Πανεπιστημίου του ΚΚΕ έχει οριστεί στις 5:00μμ στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αράτου».

