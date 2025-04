Κλαίνε με μαύρο δάκρυ, οι απώλειες φτάνουν τα 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τρεις συνεδριάσεις!

Οι δασμοί Τραμπ έχουν καθημερινά συνέπειες. Απόδειξη ότι συμβαίνει και σήμερα (7/4). Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά υπέστη σφοδρό πλήγμα τη Δευτέρα, με τις απώλειες να φτάνουν τα 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρεις συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν κάθε ελπίδα ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα αναθεωρήσει τη δασμολογική του πολιτική.

Η Wall Street άνοιξε με βαριές απώλειες 1600 μονάδων , ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX εκτινάχθηκε πάνω από τις 50 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 5,14 %, ενώ στην Ασία καταγράφηκε η χειρότερη συνεδρίαση από την κρίση του 2008. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το γεν ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Με την ελεύθερη πτώση των διεθνών αγορών συντονίζεται και το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο «κατακρημνίζεται» σε επίπεδα που συνιστούν τεχνική διόρθωση. Δηλαδή, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί πλέον περισσότερο από -10% σε σχέση με το υψηλό έτους (1.750 μονάδες), ενώ σε περίπτωση περαιτέρω διολίσθησης προς το -20%, θα μιλάμε για bear market.

Οι επενδυτές αυξάνουν τις προσδοκίες τους για επιθετική μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, προεξοφλώντας το ισοδύναμο πέντε μειώσεων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες εντός του 2025. Τα προθεσμιακά συμβόλαια υποδεικνύουν ακόμη και πιθανότητα 40% για έκτακτη μείωση επιτοκίου πριν από τη συνεδρίαση του Μαΐου, καθώς η κρίση εντείνεται.

