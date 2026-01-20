Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ναυπακτίας γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και των δυσμενών καιρικών φαινομένων που καταγράφονται, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση για το θέμα εφόσον κριθεί αναγκαίο».

