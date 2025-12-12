Κλειστές οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στην Πάτρα στις 16 Δεκεμβρίου λόγω 24ωρης διαμαρτυρίας των Δήμων

Κλειστές θα είναι οι Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις την Τετάρτη 16 Δεκέμβρη, λόγω της απόφασης των Δήμων να βάλουν 24ωρο λουκέτο διαμαρτυρόμενοι για την ψήφιση στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, που στερεί από τους Δήμους θεσμοθετημένους πόρους δίνοντάς τους «ψίχουλα».

Συγκεκριμένα θα είναι κλειστές οι εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, το Αθλητικό Κέντρο στο Λαδόπουλο, τα δημοτικά κλειστά γήπεδα Αλεξιώτισσας και Ροϊτίκων και όλα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου.

