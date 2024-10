Κλιμακώνεται η πολιορκία στη Γάζα: Οι IDF κάνουν εφόδους σε καταφύγια ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν σπίτια και πολιόρκησαν σχολεία και καταφύγια εκτοπισμένων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Περικύκλωσαν, επίσης, άνδρες και έδωσαν εντολή σε γυναίκες να φύγουν από τον καταυλισμό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Υγειονομικοί στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο είπαν στο Reuters ότι ισραηλινά στρατεύματα έκαναν έφοδο σε σχολείο και συνέλαβαν τους άνδρες πριν πυρπολήσουν την εγκατάσταση αυτή. Η φωτιά έφθασε στις γεννήτριες του νοσοκομείου κα προκάλεσε διακοπή ρεύματος, πρόσθεσαν.

Το Ισραήλ απειλεί την Χεζμπολάχ: «Θα σας ισοπεδώσουμε αν επιτεθείτε ξανά σε ηγέτη μας» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι απέρριψαν τις εντολές του ισραηλινού στρατού, που ξεκίνησε νέα διείσδυση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα πριν από δύο και πλέον εβδομάδες, να εγκαταλείψουν τα τρία νοσοκομεία στην περιοχή ή να αφήσουν τους ασθενείς χωρίς φροντίδα.

Τα στρατεύματα παρέμειναν έξω από το νοσοκομείο αλλά δεν μπήκαν μέσα, δήλωσαν. Υγειονομικοί σε δεύτερο νοσοκομείο, το Καμάλ Αντουάν, ανέφεραν σφοδρά ισραηλινά πυρά κοντά στο νοσοκομείο κατά τα διάρκεια της νύχτας.

«Ο στρατός καίει τα σχολεία δίπλα στο νοσοκομείο και κανείς δεν μπορεί να μπει ή να φύγει από το νοσοκομείο», δήλωσε νοσηλευτής στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Στο Τελ Αβίβ ο Μπλίνκεν

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τζαμπάλια και οκτώ σε άλλα σημεία της Γάζας σε ισραηλινά επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα στρατεύματα συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε σε ανακοίνωση ότι την προηγούμενη ημέρα, τα στρατεύματα διέλυσαν στρατιωτικές υποδομές και σήραγγες και σκότωσαν μαχητές στην περιοχή της Τζαμπάλια. Δεν σχολίασε την άμεση κατάσταση αναφορικά με τα νοσοκομεία και τους καταυλισμούς.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις εκστρατείες του στη Γάζα και στον Λίβανο μερικές ημέρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, που αύξησε τις ελπίδες για μια ευκαιρία για συνομιλίες κατάπαυσης πυρός προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση που μαίνεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

ΠΟΥ: Θα διευκολύνει την απομάκρυνση έως και 1.000 γυναικών και παιδιών στη Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς που προηγουμένως ήλεγχαν τη Γάζα, αλλά για να το κάνει αυτό έχει ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Πάνω από 1,9 εκατ. άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Χαντέλ Ομπεΐντ, προϊσταμένη νοσηλευτών στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 32 ασθενείς, δήλωσε ότι οι ιατρικές προμήθειες εκεί εξαντλούνται.

«Οι αποστειρωμένες γάζες θα τελειώσουν και δεν υπάρχουν φάρμακα για να τους δώσουμε», δήλωσε η ίδια στο Reuters μέσω εφαρμογής μηνυμάτων.

Η Ομπεΐντ δήλωσε ότι η υδροδότηση έχει διακοπεί και δεν υπάρχουν τρόφιμα για τέταρτη συνεχή ημέρα. Έκανε έκκληση σε διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν δράση για να σώσουν τους τραυματίες.

Seven children have been KILLED after they had been targeted by israeli artillery while they were getting water for their families in #Jabalia ! pic.twitter.com/2k7W4B6Nwp

Τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι δεν έχουν καταφέρει να φθάσουν στα τρία νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα. Ζητούν πρόσβαση για να καταστεί δυνατή η μεταφορά βοήθειας σε περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Το Γραφείο του ύπατου αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δήλωσε ότι «ανησυχεί ολοένα και πιο πολύ ότι ο τρόπος με τον οποίο ο ισραηλινός στρατός διεξάγει εχθροπραξίες στη Βόρεια Γάζα, μαζί με τη παράνομη ανάμειξη στην ανθρωπιστική βοήθεια και τις εντολές που οδηγούν σε αναγκαστικό εκτοπισμό, ίσως προκαλούν την καταστροφή του παλαιστινιακού πληθυσμού στο βορειότερο κυβερνείο της Γάζας μέσω θανάτου και εκτοπισμού».

Το Ισραήλ λέει ότι μεταφέρει μεγάλες ποσότητες ανθρωπιστικών προμηθειών στη Γάζα με χερσαία διανομή ή ρίψεις από αέρος. Λέει επίσης ότι έχει διευκολύνει την απομάκρυνση ασθενών από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν.

Οι Παλαιστίνιοι δηλώνουν ότι δεν έχει φθάσει βοήθεια σε περιοχές της βόρειας Γάζας όπου οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη.

Κάτοικοι και υγειονομικοί είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έσφιξαν τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια, τον μεγαλύτερο από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς του θύλακα, που τον έχουν περικυκλώσει στέλνοντας άρματα μάχης στις κοντινές πόλεις Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λαχία, και εκδίδει εντολές απομάκρυνσης προς τους κατοίκους.

«Κινδυνεύουμε με θάνατο από βόμβες, από δίψα και πείνα», δήλωσε ο Ραΐντ, κάτοικος στον καταυλισμό της Τζαμπάλια. «Η Τζαμπάλια εξαφανίζεται και δεν υπάρχει μάρτυρας για το έγκλημα, ο κόσμος κλείνει τα μάτια».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εντολές εκκένωσης είχαν στόχο να χωρίσουν τους μαχητές της Χαμάς από τους αμάχους και έχουν αρνηθεί ότι υπάρχει συστηματικό σχέδιο εκδίωξης των αμάχων από την Τζαμπάλια ή άλλες βορειότερες περιοχές. Δήλωσαν ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στη βόρεια Γάζα έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς και έχουν διαλύσει υποδομές.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία και εθνοκάθαρση» σε βάρος του λαού της βόρειας Γάζας για να τους αναγκάσει να φύγουν.

BREAKING: Israel is forcing displaced people in Jabalia to move toward a checkpoint, targeting those who don’t move with drone and artillery fire.

Even those following orders are being attacked. A massacre is unfolding in northern Gaza, with bodies in the streets.

Kamal Adwan… pic.twitter.com/CHVTI6KbWb

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 21, 2024