Σιρέλ Γκολάν: Θύελλα αντιδράσεων μετά την αυτοκτονία 22χρονης επιζήσασας της 7ης Οκτωβρίου – «Το Ισραήλ την πρόδωσε δύο φορές»

Η ισραηλινή κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την τραγική είδηση της αυτοκτονίας της 22χρονης Σιρέλ Γκολάν, η οποία επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή της ανήμερα των γενεθλίων της.

Η Σιρέλ είχε επιβιώσει από τη σφαγή της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Σιρέλ Γκολάν είχε καταφέρει να επιβιώσει από τη θηριωδία της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ αλλά τελικά, αφαίρεσε η ίδια τη ζωή της στο διαμέρισμά της, υποφέροντας από μετατραυματικό στρες, δήλωσε η οικογένειά της την Κυριακή (20.10.24).

Η Σιρέλ Γκολάν, η οποία έκλεισε τα 22 την Κυριακή, έπρεπε να περάσει την ημέρα γιορτάζοντας τα γενέθλιά της με την οικογένειά της. Αντίθετα, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην κοινότητα Ποράτ, κοντά στη Νετάνια, στο Ισραήλ, με το τηλέφωνό της γεμάτο αναπάντητα ευχές από φίλους.

Η τραγική είδηση πυροδότησε αμέσως την οργή της οικογένειά της, με τον αδερφό της, Eyal, να κατηγορεί το κράτος ότι απέτυχε να της προσφέρει βοήθεια, σύμφωνα με τους Times Of Israel. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σιρέλ Γκολάν είχε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα από τους φίλους της.

«Αν το κράτος την είχε φροντίσει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί», φέρεται να είπε στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης. «Το κράτος του Ισραήλ σκότωσε την αδερφή μου δύο φορές. Μια φορά τον Οκτώβριο, ψυχικά, και δεύτερη φορά σήμερα (σσ. Κυριακή), στα 22α γενέθλιά της, σωματικά».

Shirel Golan

Now you will dance forever

May your memory be a blessing🕯 pic.twitter.com/pImMTMLovB — Sangita Singh🎗️ (@Sangitajadon95) October 21, 2024

«Η μητέρα μου αναγκάστηκε να πάρει πρόωρη σύνταξη για να είναι δίπλα στην κόρη της. Δεν κουνηθήκαμε ούτε ένα χιλιοστό από αυτήν. Η μόνη φορά που την αφήσαμε μόνη ήταν σήμερα (σσ. Κυριακή) και αποφάσισε να αυτοκτονήσει», είπε ο Eyal στο Channel 12 News.

A Nova survivor, Shirel Golan, ended her life on her 22nd birthday today after a year of struggling with PTSD. Her Instagram, in Hebrew, quotes the famous line from the Psalms: Though I walk through a valley of deepest darkness, I fear no harm, for You are with me. pic.twitter.com/ZOTedt3RqK — Laura E. Adkins (@Laura_E_Adkins) October 20, 2024

Shirel Golan turned 22 today — but October 7 kiIIed her today. She was a Nova massacre survivor. Reports say Shirel took her life at home. But the truth is, it was the terrorists who took her life. For over a year, she lived with the unbearable trauma they left behind. May… pic.twitter.com/VNv09mPEmi — Sangita Singh🎗️ (@Sangitajadon95) October 21, 2024

Την ίδια στιγμή, απηύθυνε δραματική έκκληση στο Ισραήλ να «ξυπνήσει», διαφορετικά θα υπάρξουν και άλλα τέτοια περιστατικά αυτοκτονίας: «Έχασα την αδερφή μου αλλά θέλω να φωνάξω ώστε να μην χάσουν και άλλοι τους αγαπημένους τους».

Πάντως το υπουργείο Πρόνοιας, αρνείται τους ισχυρισμούς της οικογένειας, τονίζοντας ότι η Γκολάν «ακολούθησε θεραπεία από το σύστημα Πρόνοιας ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου και ιδιαίτερα μετά».

Πώς επέζησε της επίθεσης της Χαμάς

Η Σιρέλ και ο σύντροφός της Άντι ήταν στο φεστιβάλ Nova την ώρα της επίθεσης της Χαμάς.

Αρχικά οι δύο τους μπήκαν σε ένα όχημα, προκειμένου να διαφύγουν από το φεστιβάλ, ωστόσο γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν θα τα κατάφερναν. Έτσι, σύμφωνα με τους Times Of Israel εγκατέλειψαν το όχημα και κρύφτηκαν για ώρες κάτω από έναν θάμνο.

Κάποια στιγμή, τους δόθηκε η ευκαιρία να μπουν σε ένα άλλο αυτοκίνητο οι επιβαίνοντες του οποίου προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τα πυρά των τρομοκρατών της Χαμάς. Ωστόσο, η Σιρέλ και ο σύντροφός της αρνήθηκαν να τους ακολουθήσουν.

Just heartbreaking beyond words 💔 Shirel Golan survived the Nova Party massacre on Oct 7th. Today, she ended her life today in her apartment, on her 22nd birthday. Word fail. Only tears and heartache. May her beautiful memory and life always be a blessing! pic.twitter.com/8ptSOzebJ9 — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) October 20, 2024

Λίγη ώρα αργότερα οι 11 επιβαίνοντες του οχήματος είτε δολοφονήθηκαν είτε απήχθησαν από τη Χαμάς, όπως είχε εξομολογηθεί τον περασμένο Νοέμβριο η 22χρονη σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Σύμφωνα με το newsit, τελικά την Σιρέλ και τον Άντι έσωσε ο αστυνομικός Ρέμο Σαλμάν ελ-Χοζαγιέλ, ο οποίος επίταξε ένα όχημα με το οποίο έσωσε συνολικά 200 άτομα από το φεστιβάλ Nova ενώ δεχόταν τα πυρά των παλαιστίνιων τρομοκρατών.

Shir’el Golan survived the Nova Festival massacre where she witnessed terrible atrocities.

She took her own life yesterday, unable to live with the trauma.

She was only 22 💔 pic.twitter.com/Kajn5obvOx — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 20, 2024

Το μετατραυματικό σοκ

Τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν την φονική επίθεση της Χαμάς, η Σιρέλ παρουσίασε συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) και χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές, μολονότι, όπως λέει η οικογένειά της δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως ασθενής με PTSD.

