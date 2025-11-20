Κλιμακώνεται η σύγκρουση για τον μάρτυρα «Φραπέ»: Κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα για τη βίαιη προσαγωγή του

Ένταση επικρατεί στη Βουλή με αφορμή την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη βίαιη προσαγωγή του, η κυβέρνηση απαντά κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «πολιτική εργαλειοποίηση», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει λόγο για «παράνομη άρνηση μαρτυρίας». Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις ευρύτερης θεσμικής και πολιτικής σύγκρουσης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να διαβιβάσουν στον εισαγγελέα την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ»), μετά την άρνησή του να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε την άμεση απάντηση της κυβέρνησης.

ΝΔ: Στέλνει στον Εισαγγελέα τον «φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πήγε στην Εξεταστική, τι ζητά η αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος από το βήμα της Βουλής στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «συνεχίζει στον ίδιο ολισθηρό δρόμο», επιχειρώντας –όπως είπε– να δημιουργήσει εντυπώσεις γύρω από μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία όχι μόνο δεν συγκαλύπτει τον μάρτυρα, αλλά αντιθέτως τον παρέπεμψε στον εισαγγελέα για να εξεταστεί ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απείθειας. «Αυτόν που θες να συγκαλύψεις τον στέλνεις στον εισαγγελέα;» διερωτήθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι ο Γ. Ξυλούρης έχει δηλώσει πως θα κάνει χρήση «του δικαιώματος της σιωπής», αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο, και υποστήριξε ότι ακόμη κι αν προσάγονταν βιαίως στην Εξεταστική δεν θα απαντούσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «τοξικότητα» στον δημόσιο λόγο, υπενθυμίζοντας –όπως είπε– προηγούμενες καταγγελίες του κόμματος περί συγκάλυψης μεγάλων υποθέσεων από τη Νέα Δημοκρατία.

Τι ζητά το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την «άμεση ενεργοποίηση των νόμιμων διαδικασιών» για την αυτοπρόσωπη παρουσία του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπεται για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν.

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα κάνει λόγο για «προσχηματική άρνηση» του μάρτυρα και επισημαίνει ότι δεν έχει την ιδιότητα ούτε του υπόπτου ούτε του κατηγορουμένου, «άρα δεν μπορεί να επικαλείται δικαιώματα σιωπής ή μη αυτοενοχοποίησης».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις σχέσεις του μάρτυρα με κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ αυτών με τον Μάκη Βορίδη, υπενθυμίζοντας συνομιλίες και αναφορές της δικογραφίας για υποτιθέμενες «πλάτες», ραντεβού και παρεμβάσεις σε ελέγχους και υποθέσεις επιδοτήσεων.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Σε ξεχωριστή δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συμμετέχουν στην Εξεταστική χαρακτηρίζουν «παράνομη πράξη» την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να εμφανιστεί, υποστηρίζοντας ότι η στάση του «ευτελίζει το Κοινοβούλιο». Ζητούν επίσης τη βίαιη προσαγωγή του, καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το εάν ο μάρτυρας έχει δικαίωμα να μην παραστεί.

Οι βουλευτές του κόμματος κάνουν λόγο για «προστασία» του μάρτυρα από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «βολεύεται» από την άρνησή του να παρουσιαστεί στην Επιτροπή και να απαντήσει για το «γαλάζιο κύκλωμα» που φέρεται να εκμεταλλευόταν παράνομα επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

