Κληρώνει σε play-offs και τα play outs στη Super League 2

Tην προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι (13.30) θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η κλήρωση των play-offs και play-outw των δυο Ομίλων της Superleague 2. Μια ώρα νωρίτερα θα γίνει και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας για την επικύρωση των βαθμολογιών.

Θυμίζουμε πως η σέντρα των δυο «μίνι» πρωταθλημάτων θα γίνει το sαββατοκύριακο 22-23 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 4 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Superleague 2 έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2 στο Crowne Plaza Athens City Centre (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα), με θέματα ημερησίας διάταξης :

Έγκριση Πρακτικών

Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Α & Β ομίλων της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025

Κλήρωση Πρωταθλήματος Play Off & Play Out

Θέματα Προσωπικού

Διάφορα θέματα.

Μετά το πέρας του Δ.Σ. και περί ώρας 13:30 θα ακολουθήσει η Κλήρωση των Play Off & Play Out αγωνιστικής περιόδου 2024 – 2025 και η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Super League 2».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News