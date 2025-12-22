Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»

Τονίζεται πως «το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο».

Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
22 Δεκ. 2025 15:18
Pelop News

NBA και FIBA θα πορευτούν μαζί για το NBA Europe και από τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσαν, θα ξεκινήσουν τη διερεύνηση για τη νέα λίγκα, ενώ τονίζουν πως οι ομάδες θα μπορούν να πάρουν την πρόκριση στη λίγκα μέσω του BCL αλλά και ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν.

Παράλληλα τονίζεται πως «το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από NBA και FIBA:
Η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε κάθε ομάδα από τα εγχώρια πρωταθλήματα που διεξάγονται υπό την αιγίδα της FIBA ​​στην Ευρώπη σε ετήσια βάση, με αξιοκρατικά κριτήρια ένα μονοπάτι πρόκρισης –

Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση μίας νέας επαγγελματικής, πανευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ Ανδρών, συνομιλώντας με υποψήφιες ομάδες και ιδιοκτησιακά γκρουπ στη διαδικασία της ένταξης τους σε αυτή.

Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε ετήσια βάση, σε κάθε ομάδα που παίρνει μέρος σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIBA ​​στην Ευρώπη, ένα μονοπάτι πρόκρισης στο πρότζεκτ βασισμένο σε αξιοκρατικά κριτήρια, είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA ​​είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.

Στο πλαίσιο του νέου πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA ​​θα σχεδιάσουν επίσης να αφιερώσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των συλλόγων και των υφιστάμενων προγραμμάτων του NBA και της FIBA ​​για την ανάπτυξη επίδοξων παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.

«Η περαιτέρω προώθηση αυτού του κοινού πρότζεκτ του NBA και της FIBA αποτελεί ένα σπουδαίο νέο για την ευρωπαϊκή κοινότητα του μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. «Η μορφή του πρωταθλήματος σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο στην Ευρώπη μια δίκαιη πορεία προς την κορυφή. Το πρότζεκτ έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπασκετικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των συλλόγων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας έναν αντίκτυπο που θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».

«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη έχουν ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία γύρω από τη δημιουργία μίας νέας διοργάνωσης στην ήπειρο», δήλωσε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συμμετοχή υποψήφιων συλλόγων και ιδιοκτησιακών ομίλων που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του παιχνιδιού στην Ευρώπη».

Πηγή:www.gazzetta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ