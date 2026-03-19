Κοινή παρέμβαση Ιταλίας – Δανίας προς την ΕΕ για το μεταναστευτικό και τη Μέση Ανατολή

Η νέα γεωπολιτική ένταση επαναφέρει στην ευρωπαϊκή ατζέντα έναν φόβο που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, τη συνοχή και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

19 Μαρ. 2026 18:15
Pelop News

Την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην επαναληφθεί μια κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015-2016, υπογραμμίζουν σε κοινή τους επιστολή η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Η επιστολή, με ημερομηνία 18 Μαρτίου, απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εστιάζει στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο νέων μετακινήσεων πληθυσμών προς την Ευρώπη.

Οι δύο ηγέτιδες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διακινδυνεύσει μια επανάληψη των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που γνώρισε την περίοδο 2015-2016, τονίζοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα συνιστούσε μόνο ανθρωπιστική κρίση για όσους πλήττονται άμεσα, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει και την ασφάλεια και τη συνοχή της ίδιας της Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι στην κορύφωση της κρίσης του 2015 είχαν καταγραφεί περίπου 1,3 εκατομμύριο αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη.

Στην ίδια επιστολή, Μελόνι και Φρεντέρικσεν χαιρετίζουν την υιοθέτηση από την Κομισιόν πακέτου 458 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και ζητούν να ενισχυθεί άμεσα η στήριξη προς τους εταίρους και τις χώρες υποδοχής στη Μέση Ανατολή. Η λογική που προβάλλουν είναι ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να λαμβάνουν βοήθεια όσο το δυνατόν πιο κοντά στις περιοχές όπου βρίσκονται, ώστε να στηριχθούν περισσότεροι άνθρωποι με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Παράλληλα, ζητούν από την ΕΕ να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση που οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν μπορέσουν να ανακοπούν. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούν για περαιτέρω ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να διαθέτουν τα μέσα για να διασφαλίζεται πλήρης έλεγχος των ευρωπαϊκών συνόρων. Ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης υποστήριξης, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Οι δύο πρωθυπουργοί ενθαρρύνουν ακόμη την Κομισιόν να εξετάσει μηχανισμούς που θα μπορούσαν να λειτουργούν ως «φρένο έκτακτης ανάγκης» σε περιπτώσεις αιφνίδιων και μαζικών μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Η παρέμβασή τους δείχνει ότι το μεταναστευτικό επιστρέφει με ένταση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, αυτή τη φορά σε άμεση σύνδεση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η τελευταία αυτή εκτίμηση προκύπτει από το περιεχόμενο της κοινής επιστολής και το πολιτικό της timing.

