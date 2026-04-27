Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έρχεται νέα παράταση για δωρεάν διακοπές με τα voucher της ΔΥΠΑ, τι συνέβη

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ώρες, λόγω τεχνικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα gov.gr δεν έχει πέσει, ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανταπόκριση σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Το πρόβλημα έχει δημιουργήσει δυσκολίες στους πολίτες που προσπαθούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, που αποτελούσε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Όπως αναφέρουν πηγές από τη ΔΥΠΑ, αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη προκειμένου να εντοπιστούν και να επιλυθούν άμεσα τα τεχνικά ζητήματα. Η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αφορά 300.000 επιταγές (vouchers) και θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 με διάρκεια 13 μηνών. Παρέχει τη δυνατότητα διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα με πολύ χαμηλή ή μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένους προορισμούς (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Κως, Λέρος, Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρος) η διαμονή είναι δωρεάν για έως 10 ή 12 διανυκτερεύσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στην ενότητα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους πολίτες να μην επιχειρούν μαζικά την υποβολή αιτήσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική παρέμβαση, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του συστήματος.

