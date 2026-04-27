Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έρχεται νέα παράταση για δωρεάν διακοπές με τα voucher της ΔΥΠΑ, τι συνέβη

Νέα παράταση αναμένεται για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις καθυστερούν – Σύσκεψη σε εξέλιξη.

27 Απρ. 2026 8:40
Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ώρες, λόγω τεχνικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα gov.gr δεν έχει πέσει, ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανταπόκριση σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Το πρόβλημα έχει δημιουργήσει δυσκολίες στους πολίτες που προσπαθούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, που αποτελούσε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Όπως αναφέρουν πηγές από τη ΔΥΠΑ, αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη προκειμένου να εντοπιστούν και να επιλυθούν άμεσα τα τεχνικά ζητήματα. Η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες.

Διαβάστε επίσης: Τελευταία ευκαιρία για δωρεάν διακοπές με voucher ΔΥΠΑ: Πώς θα προλάβετε πριν κλείσει η πλατφόρμα

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αφορά 300.000 επιταγές (vouchers) και θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 με διάρκεια 13 μηνών. Παρέχει τη δυνατότητα διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα με πολύ χαμηλή ή μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένους προορισμούς (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Κως, Λέρος, Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρος) η διαμονή είναι δωρεάν για έως 10 ή 12 διανυκτερεύσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στην ενότητα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Δείτε ακόμα: Fuel Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα καυσίμων

Η ΔΥΠΑ καλεί τους πολίτες να μην επιχειρούν μαζικά την υποβολή αιτήσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική παρέμβαση, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του συστήματος.

12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
11:11 Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
