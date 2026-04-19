Κοινωνικός Τουρισμός: Ενας επιπλέον μήνας για διακοπές σε όσους πάρουν voucher

«Χαμός Κυρίου» αναμένεται να γίνει με τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται από φέτος κατά ένα μήνα και διαρκεί πλέον 13 αντί 12 μήνες με έναρξη την 1η Μαΐου 2026 και λήξη την 31η Μαΐου του 2027 (με δυνατότητα χρήσης έως και τον Ιούνιο του 2027 βάσει των πρόσφατων παρατάσεων).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων – ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού (voucher).

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται με την δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου.

Οι ημερομηνίες υποβολής θα είναι με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων και θα διαμορφωθούν ως εξής:

– Την Τετάρτη και την Πέμπτη 22 και 23 Απριλίου, οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0.

– Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1.

– Την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Απριλίου, οι αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ που λήγουν δηλαδή σε 2,3,4,5,6,7,8, και 9.

Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα:

-Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

-Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

-Πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης).

-Ταχύτερη έναρξη του προγράμματος από την 1η Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιείται και η ανοιξιάτικη περίοδος με χαμηλότερο κόστος.

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:

-Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

-Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

-Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

– Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

-Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

-Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

-Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες. Οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.A.

-Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

-Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και

-των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

