«Κόκκινη» πρόταση βόμβα για δανεισμού του Σορτς!

Ο Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι, ενδιαφέρθηκε και έκανε κρούση στον Παναθηναϊκό για τον Αμερικανό γκαρντ

16 Οκτ. 2025 18:43
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού στον Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού, καθώς βλέπουν ότι ο Αμερικανός δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο πράσινο ρόστερ.

Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι λογικό, ήταν αρνητικός στη συγκεκριμένη πρόταση, καθώς πιστεύει στον Τι Τζέι Σορτς και θεωρεί ότι θα καταφέρει να βρει τα πατήματά του, δίπλα στον Κέντρικ Ναν. Άλλωστε, ο Αμερικανός γκαρντ κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε πολύ καλή εμφάνιση, όντας ο κορυφαίος του «τριφυλλιού» στον Πειραιά, παρά την ήττα της ομάδας του.

Η πρόταση των Σέρβων ήταν τρομερά φιλόδοξη και δεν είχε πολλές πιθανότητες να καταλήξει σε συμφωνία με τους πράσινους.
