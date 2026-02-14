Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί το παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, με περιοχές της Ηλείας και της Μεσσηνίας να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας κατολισθήσεων, πλημμυρών και φθορών σε υποδομές, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για νέα επιδείνωση του καιρού.

Στην Ηλεία, ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Κατάκολο, όπου ένας μεγάλος βράχος απειλεί κατοικίες σε δύσβατο σημείο. Ήδη έχουν εκκενωθεί δέκα σπίτια, ενώ ο κεντρικός δρόμος προς την περιοχή παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας. Η αστάθεια του εδάφους δυσχεραίνει κάθε παρέμβαση, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος πτώσης δέντρων. Παράλληλα, ο ποταμός Αλφειός βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, με τον φόβο υπερχείλισης να παραμένει έντονος.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Μεσσηνία. Στη Μεσσήνη, πλινθόκτιστο σπίτι υπέστη κατάρρευση τοιχίου έπειτα από πολλές ώρες συνεχούς βροχόπτωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Κρεμάλα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στον νομό Μεσσηνίας καταγράφονται επίσης σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια, ενώ ποτάμια και χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στα όρια Μεσσηνίας και Ηλείας λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Νέδα.

Στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου έχουν σημειωθεί καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει την Αλαγονία με την Αρτεμισία.

Τα συνεργεία των δήμων και οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών και απομάκρυνση φερτών υλικών, ωστόσο η πρόβλεψη για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω επιπτώσεις στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

