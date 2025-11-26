«Κόλαση» στη Ζαπορίζια: Μαζική ρωσική επίθεση με drones ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ περιγράφει «κόλαση» στην πόλη. Κατεστραμμένα κτίρια και οχήματα, διακοπές ρεύματος σε ρωσικούς ελεγχόμενες περιοχές

«Κόλαση» στη Ζαπορίζια: Μαζική ρωσική επίθεση με drones ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
26 Νοέ. 2025 7:41
Pelop News

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιές, σοβαρές υλικές ζημιές και 12 τραυματίες. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ χαρακτήρισε την κατάσταση «κόλαση επί γης», με φωτιές να καταναλώνουν πολυκατοικίες και καταστήματα, ενώ κατεστραμμένα οχήματα γέμισαν τους δρόμους.

«Κόλαση» στη Ζαπορίζια: Μαζική ρωσική επίθεση με drones ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ανάρτηση του Φεντόροφ στο Telegram, η επίθεση κατέστρεψε εμπορικά καταστήματα, προκάλεσε ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, ενώ θρυμμάτισε οχήματα. Οι 12 τραυματίες νοσηλεύονται, και επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται σε 12 διαφορετικές τοποθεσίες. «Ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές ομάδες έχει αναπτυχθεί», δήλωσε ο Φεντόροφ σε βίντεο που αναρτήθηκε online.

Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν να σβήσουν φωτιές σε πολυώροφα κτίρια, με πυκνό καπνό να καλύπτει την πόλη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν στο Telegram ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν σταδιακά υπό έλεγχο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Η Ζαπορίζια παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, παρόλο που οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν μεγάλα τμήματα της ομώνυμης περιοχής και έχουν καταγράψει πρόσφατες προόδους. Παράλληλα, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής των ρωσικών ελεγχόμενων τμημάτων της περιοχής, Γεβγκένι Μπελίτσκι, ισχυρίστηκε ότι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε 40.000 νοικοκυριά σε πόλεις υπό ρωσικό έλεγχο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:21 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή Αγ. Παντελεήμονα – Πλαζ Πάτρας ΦΩΤΟ
10:07 Στις επικινδύνες περιοχές για οδηγήση η Αχαΐα, ποια θέση καταλαμβάνει
10:03 Συλλογικές συμβάσεις: Συμφωνία κυβέρνησης με κοινωνικούς εταίρους, ανακοινώσεις σήμερα
9:53 Νέος οδηγός ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Ποιες παγίδες να αποφύγετε, η διαδικασία βήμα-βήμα στο myPROPERTY
9:49 Σαλαμίνα: Οι πρώτες κινήσεις της 46χρονης μετά τη δολοφονία της πεθεράς της
9:42 Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές τη φετινή Black Friday
9:39 Καλιφόρνια: Ξέθαψε το πτώμα της εν διαστάσει συζύγου του για να βιάσει τη σορό! ΒΙΝΤΕΟ
9:33 Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Μοστράρει παντού σαν νάρκισσος»
9:28 Ζαχάροβα: «Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη»
9:22 Περιφέρεια: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών και τους εθνικούς φορείς εξωστρέφειας
9:19 Ινδονησία: Τραγωδία στη Σουμάτρα, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις ΒΙΝΤΕΟ
9:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η νέα σύνθεση της διοίκησης, σταυροδοσία
8:59 Πάτρα: Σήμερα στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης δωρεάς για τη Μονάδα νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»
8:59 Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ
8:43 ΗΠΑ: Αστυνομική καταδίωξη… αρκούδας στο Τενεσί BINTEO
8:39 Στην Πάτρα η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Αγώνων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
8:33 Νέο «όπλο» κατά της παχυσαρκίας: Φάρμακο «λιώνει» έως και 20% του βάρους σε λιγότερο από χρόνο
8:29 Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Πάτρα κατά του λαθραίου αλκοόλ
8:16 Ελεύθερος υπό περιορισμό 63χρονος Πατρινός επιχειρηματίας για ναρκωτικά, «άλλοθι» από τον γιο του ΦΩΤΟ
8:15 Ακίνητα: «Φωτιά» στις τιμές διαμερισμάτων, πρωταθλήτρια η περιφέρεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ