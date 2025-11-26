«Κόλαση» στη Ζαπορίζια: Μαζική ρωσική επίθεση με drones ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιές, σοβαρές υλικές ζημιές και 12 τραυματίες. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ χαρακτήρισε την κατάσταση «κόλαση επί γης», με φωτιές να καταναλώνουν πολυκατοικίες και καταστήματα, ενώ κατεστραμμένα οχήματα γέμισαν τους δρόμους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Φεντόροφ στο Telegram, η επίθεση κατέστρεψε εμπορικά καταστήματα, προκάλεσε ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, ενώ θρυμμάτισε οχήματα. Οι 12 τραυματίες νοσηλεύονται, και επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται σε 12 διαφορετικές τοποθεσίες. «Ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές ομάδες έχει αναπτυχθεί», δήλωσε ο Φεντόροφ σε βίντεο που αναρτήθηκε online.

Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν να σβήσουν φωτιές σε πολυώροφα κτίρια, με πυκνό καπνό να καλύπτει την πόλη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν στο Telegram ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν σταδιακά υπό έλεγχο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

⚡️ A rescuer in Zaporizhzhia pulled two cats out of a burning apartment and returned them to their owners. Local authorities report a Russian strike damaged the residential building and set it on fire. pic.twitter.com/4dGFI6FufT — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

Η Ζαπορίζια παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, παρόλο που οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν μεγάλα τμήματα της ομώνυμης περιοχής και έχουν καταγράψει πρόσφατες προόδους. Παράλληλα, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής των ρωσικών ελεγχόμενων τμημάτων της περιοχής, Γεβγκένι Μπελίτσκι, ισχυρίστηκε ότι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε 40.000 νοικοκυριά σε πόλεις υπό ρωσικό έλεγχο.

