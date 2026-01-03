Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.

Καταδικάζει τα χτυπήματα και ο πρόεδρος της Κούβας

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδες δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χώρα του καταδίκασε «την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ» κατά της Βενεζουέλας και ζήτησε την άμεση καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα για αυτό που χαρακτήρισε ως «κρατική τρομοκρατία κατά του γενναίου λαού της Βενεζουέλας και κατά της Αμερικής μας».

