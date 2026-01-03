Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
03 Ιαν. 2026 11:48
Pelop News

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.

Καταδικάζει τα χτυπήματα και ο πρόεδρος της Κούβας

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδες δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χώρα του καταδίκασε «την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ» κατά της Βενεζουέλας και ζήτησε την άμεση καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα για αυτό που χαρακτήρισε ως «κρατική τρομοκρατία κατά του γενναίου λαού της Βενεζουέλας και κατά της Αμερικής μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
14:10 Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
13:55 Δυτική Αχαΐα: Δύο συλλήψεις κλεφτών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων ΦΩΤΟ
13:41 Κώστας Τσιάρας: Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες
13:27 Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας: Θα αντισταθούμε στα ξένα στρατεύματα
13:15 Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ
13:02 Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων
12:49 Γιατί ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα; Η επιστήμη εξηγεί τον «χαμένο» δεύτερο ύπνο
12:38 Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος
12:28 National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά
12:20 Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %
12:07 Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες
11:59 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν
11:48 Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
11:37 myProperty: Τι αλλάζει στα συμβόλαια ακινήτων από 5/1, πώς γίνεται η νέα ψηφιακή διαδικασία
11:29 Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
11:20 Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ
11:11 Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
11:02 Χανιά: Εδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι και στο πόδι
10:53 Πάτρα: 26χρονος ξύπνησε με διάθεση να πετάξει αυγά σε περιπολικό!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ