Κολοράντο: Μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας μετεωρίτης φώτισε τον νυχτερινό ουρανό στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Ο μετεωρίτης που διέσχισε τον νυχτερινό ουρανό στο Κολοράντο προκάλεσε μια σύντομη στιγμή πανικού στους κατοίκους, ενώ εντυπωσιακά πλάνα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το κλιπ δείχνει τον μετεωρίτη να αναβοσβήνει έντονα στον ουρανό πριν διασκορπιστεί σε μικρότερα κομμάτια καθώς χάνεται από το οπτικό πεδίο. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι εντόπισαν το διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Μετεωριτών.

Ένας θεατής είπε ότι κινούνταν γρήγορα στον ουρανό και φώτισε ολόκληρη τη γειτονιά του, ανέφερε το KTLA.

Κάτοικοι μοιράστηκαν μια σειρά από βίντεο, με ένα άτομο να λέει ότι ήταν «απίστευτο» να το βλέπει κανείς.

«Ο πιο απίστευτος μετεωρίτης που έχω δει. Τεράστιος, φωτεινός, έβγαιναν γιγάντιες σπίθες. Απίστευτο», είπε.

Άλλοι ήταν λίγο μπερδεμένοι στην αρχή, ενώ προσπαθούσαν να καταλάβουν τι θα μπορούσε να ήταν.

«Νόμιζα ότι τρελάθηκα, ήταν πανέμορφο», σχολίασε ένας.

A meteor lit up portions of the western US as it streaked across the Colorado sky before disintegrating. The moment was caught by doorbell cameras across the state. pic.twitter.com/13G4Zy0G9T

— CNN (@CNN) August 30, 2023