Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν

Ήπιο και σχετικά θερμό αναμένεται το καιρικό σκηνικό του επόμενου δεκαπενθημέρου, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές, ενώ οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα, σύμφωνα με τις αναλύσεις του μετεωρολόγου Θοδωρής Κολυδάς.

Η πρώτη εβδομάδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τον υετό, κυρίως στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Η εικόνα αυτή αποδίδεται στη διέλευση διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα οποία μεταφέρουν υγρές αέριες μάζες από τη δυτική Μεσόγειο.

Αντίθετα, τη δεύτερη εβδομάδα τα φαινόμενα περιορίζονται γεωγραφικά και εμφανίζουν μεγαλύτερη αστάθεια ως προς την κατανομή τους, με τάση εξασθένησης των βροχοπτώσεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Η εικόνα των βροχοπτώσεων

Για το διάστημα 2 έως 9 Φεβρουαρίου, διαφαίνεται αυξημένη πιθανότητα βροχών στη λεκάνη της Μεσογείου, με έμφαση στην Ιταλία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Η χώρα μας εντάσσεται σε ζώνη ελαφρώς θετικών αποκλίσεων υετού, γεγονός που μεταφράζεται σε συχνότερες ή πιο οργανωμένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, την ώρα που η βόρεια Ευρώπη παρουσιάζει τάση για πιο ξηρές συνθήκες.

Κατά το διάστημα 9 έως 16 Φεβρουαρίου, τα κύρια υετοφόρα συστήματα μετατοπίζονται προς τη δυτική Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Στην Ελλάδα, η εικόνα γίνεται πιο ουδέτερη, με βροχές κυρίως τοπικού χαρακτήρα και μικρότερης διάρκειας.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, το δεκαπενθήμερο διατηρεί σταθερό ήπιο χαρακτήρα. Την πρώτη εβδομάδα παρατηρείται σαφής θετική απόκλιση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με θερμές αέριες μάζες να προέρχονται κυρίως από τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ειδικά για την Ελλάδα, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, ενώ στη βόρεια Ευρώπη καταγράφονται ψυχρότερες αποκλίσεις, δημιουργώντας έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση μεταξύ βορρά και νότου.

Τη δεύτερη εβδομάδα, η θερμή ανωμαλία φαίνεται να ενισχύεται και να επεκτείνεται περαιτέρω προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες στη χώρα μας να παραμένουν σταθερά πάνω από τις κλιματικές τιμές και χωρίς ενδείξεις αξιόλογης ψυχρής εισβολής.

Συνολικά, το επόμενο δεκαπενθήμερο χαρακτηρίζεται από ήπιο και σχετικά θερμό χειμερινό μοτίβο για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις βροχές να παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τη θερμοκρασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



