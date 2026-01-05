Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια μέχρι στιγμής από την Κομισιόν, σχετικά με το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ωστόσο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και είμαστε σε στενό συντονισμό με τον Eurocontrol που παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με το κλείσιμο του ελληνικού εναέριου χώρου», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει σε τι οφείλεται το χθεσινό περιστατικό και εάν το μπλακ άουτ προκλήθηκε από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.

«Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τεχνικό ζήτημα, που θα πρέπει να προσδιοριστεί, εάν δηλαδή προκλήθηκε από εσωτερικό παράγοντα ή εξωτερικούς παράγοντες» ανέφερε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «οι ελληνικές αρχές διερευνούν το ζήτημα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν μας έχει ζητηθεί έως τώρα κάποια βοήθεια, αλλά προφανώς είμαστε σε επαφή και έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ελληνικές αρχές».

