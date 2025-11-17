Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία

Η Κομισιόν δημοσίευσε σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, τις Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις, με την Ελλάδα να καταγράφει μία από τις πιο σταθερές και ανθεκτικές πορείες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση προβλέπει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 2,1% για το 2025 και 2,2% για το 2026, με την ανεργία να μειώνεται στο 8,2%, στο χαμηλότερο σημείο από το 2009, και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί κάτω από 140% του ΑΕΠ μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η ελληνική οικονομία διατηρεί υψηλή δυναμική, παρουσιάζοντας ισχυρή ανάπτυξη και διατηρήσιμη ανθεκτικότητα. Η πρόβλεψη για το 2025 και το 2026 παραμένει θετική, με ρυθμούς 2,1% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ το 2027 αναμένεται ήπια επιβράδυνση στο 1,7%, καθώς θα ολοκληρώνεται η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ιδιωτική κατανάλωση, οι δυναμικές επενδύσεις και η ενίσχυση της αγοράς εργασίας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και μείωση του δημόσιου χρέους.

Αγορά εργασίας – Ιστορικά χαμηλή ανεργία

Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,2% τον Οκτώβριο του 2025, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται. Οι μισθοί αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% στην περίοδο πρόβλεψης, με τους ρυθμούς αύξησης να ξεπερνούν τον πληθωρισμό.

Η Κομισιόν ωστόσο επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει «σφιχτή» σε τομείς όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές, ενώ προβλήματα όπως το χάσμα δεξιοτήτων και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών περιορίζουν την περαιτέρω πρόοδο.

Πληθωρισμός και τιμές

Ο πληθωρισμός υποχώρησε από 3,1% στο 1,7% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών ενέργειας και υπηρεσιών. Για το 2025 αναμένεται στο 2,8%, για το 2026 στο 2,3%, και για το 2027 στο 2,4%, καθώς οι ενεργειακές πιέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αγορά.

Δημόσια οικονομικά – Σταθερό πλεόνασμα, μικρή επιβράδυνση

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2026 προβλέπεται στο 0,3% του ΑΕΠ, με πρωτογενές πλεόνασμα 3,4%, ενώ το 2027 αναμένεται ισοσκελισμένο αποτέλεσμα και πλεόνασμα 3,2%.

Η ελαφρά μείωση του ρυθμού οφείλεται στο νέο επεκτατικό δημοσιονομικό πακέτο, που περιλαμβάνει:

μειώσεις φόρων σε εισόδημα, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ,

αυξήσεις μισθών και συντάξεων,

στήριξη για οικογένειες με παιδιά και κατοίκους μικρών χωριών.

Παράλληλα, αυξάνονται οι αμυντικές δαπάνες από 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% το 2026, γεγονός που επιδρά περιοριστικά στο συνολικό ισοζύγιο.

Το δημόσιο χρέος, που ήταν 154,2% του ΑΕΠ το 2024, αναμένεται να μειωθεί στο 138% το 2027, δηλαδή πάνω από 55 μονάδες χαμηλότερα από το 2020.

Ευρωπαϊκό περιβάλλον – Ανάπτυξη μέσα σε προκλήσεις

Σε επίπεδο Ε.Ε., η ανάπτυξη αναμένεται στο 1,4% για το 2025, με τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται γύρω στο 2% έως το 2027.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στηρίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τη δημοσιονομική στήριξη μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων, ενώ καταγράφει κινδύνους από τις γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και τις φυσικές καταστροφές.

Παρά τα εμπόδια, η ελληνική οικονομία ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητα και την ταχύτητα προσαρμογής της, με το θετικό momentum να διατηρείται και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

