Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»

Με μήνυμά του προς το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στον ρόλο και τη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι η ενδυνάμωση των Δήμων αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερες πόλεις, χωριά και συνολικά για μια πιο ζωντανή Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
06 Νοέ. 2025 13:12
Pelop News

Σε γραπτό χαιρετισμό του προς το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε τη σημασία της ισχυρής και ανεξάρτητης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι «σημαίνει καλύτερες πόλεις, καλύτερα χωριά και ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Ο κ. Τασούλας απευθύνθηκε στους δημάρχους της χώρας, αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο τους και το βάρος της ευθύνης που έχουν απέναντι στους δημότες τους.

«Έχετε αναλάβει, με την εντολή των δημοτών σας, ένα πολύ σημαντικό έργο – να κάνετε τη ζωή όλων καλύτερη, να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, να εργαστείτε στενά με τις Περιφέρειες και το κεντρικό κράτος για να γίνουν όσα χρειάζεται ο κάθε τόπος χωριστά, αλλά και όλοι μαζί», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις των τελευταίων ετών, επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε όρθια μέσα στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, συνεχίζοντας να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα όσους έχουν ανάγκη.

«Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια κληθήκατε να αξιοποιήσετε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους, από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, και προωθήσατε έργα που αφορούν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητάς μας – από τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και τις αστικές αναπλάσεις, μέχρι τα σχολικά κτίρια και τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο που πρόκειται να αποκτήσει σύντομα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας πως πρόκειται για «μια ευκαιρία να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις του παρελθόντος» και να αποκτήσει η Αυτοδιοίκηση περισσότερα εργαλεία, δυνατότητες και ευθύνες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ