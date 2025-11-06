Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»

Σε γραπτό χαιρετισμό του προς το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε τη σημασία της ισχυρής και ανεξάρτητης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι «σημαίνει καλύτερες πόλεις, καλύτερα χωριά και ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Ο κ. Τασούλας απευθύνθηκε στους δημάρχους της χώρας, αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο τους και το βάρος της ευθύνης που έχουν απέναντι στους δημότες τους.

«Έχετε αναλάβει, με την εντολή των δημοτών σας, ένα πολύ σημαντικό έργο – να κάνετε τη ζωή όλων καλύτερη, να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, να εργαστείτε στενά με τις Περιφέρειες και το κεντρικό κράτος για να γίνουν όσα χρειάζεται ο κάθε τόπος χωριστά, αλλά και όλοι μαζί», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις των τελευταίων ετών, επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε όρθια μέσα στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, συνεχίζοντας να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα όσους έχουν ανάγκη.

«Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια κληθήκατε να αξιοποιήσετε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους, από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, και προωθήσατε έργα που αφορούν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητάς μας – από τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και τις αστικές αναπλάσεις, μέχρι τα σχολικά κτίρια και τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο που πρόκειται να αποκτήσει σύντομα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας πως πρόκειται για «μια ευκαιρία να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις του παρελθόντος» και να αποκτήσει η Αυτοδιοίκηση περισσότερα εργαλεία, δυνατότητες και ευθύνες.

