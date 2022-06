Κωνσταντινούπολη: Αυτοπυρπολήθηκε 28χρονος σε δημόσια θέα – ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στον Πύργο του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας 28χρονος αυτοπυρπολήθηκε.

Ο νεαρός έχυσε εύφλεκτο υγρό στα ρούχα του και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε.

NEW – Man wearing a Grim reaper costume set himself on fire in front of the Galata Tower in Istanbul, Turkey.pic.twitter.com/TjbFKjLnmj

— Disclose.tv (@disclosetv) May 31, 2022