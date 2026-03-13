Κωνσταντοπούλου και Παπασταύρου, από το νερό στο… κουλούρι – Ο νέος διάλογος στη Βουλή

Ακόμη μια στιγμή εκτός της βασικής πολιτικής αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση των συμβάσεων με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Μέσα στο κοινοβουλευτικό σκηνικό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Σταύρος Παπασταύρου αντάλλαξαν για ακόμη μία φορά ατάκες που ξέφυγαν από την αυστηρή ατζέντα της συζήτησης, δίνοντας έναν πιο ανάλαφρο τόνο στην αίθουσα. Μετά τη γνωστή πλέον αναφορά στο… νερό, αυτή τη φορά το αντικείμενο του διαλόγου τους ήταν ένα κουλούρι.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατευθυνόταν προς το βήμα της Βουλής. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα και να μασάει, κάτι που στάθηκε αφορμή για το σχόλιό της.

«Ένα κουλούρι ήταν;» του είπε απευθυνόμενη προς τον Σταύρο Παπασταύρου, για να προσθέσει αμέσως μετά, με εμφανή διάθεση πειράγματος, ότι ο υπουργός καλό θα ήταν να καταπιεί, αφού τον είχαν αντιληφθεί να μασάει. Στη συνέχεια, μάλιστα, χαιρέτησε και τα παιδιά που βρίσκονταν στα θεωρεία της Βουλής, χωρίς να αφήσει το στιγμιότυπο να περάσει ασχολίαστο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε αμέσως μετά, σχολιάζοντας με νόημα προς τον υπουργό: «Είδατε κ. Παπασταύρου; Μία με το νερό, μία με το κουλούρι…», παραπέμποντας ευθέως στην προηγούμενη στιχομυθία που είχαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε σε χαλαρό ύφος, λέγοντας «Με περιποιείστε», για να λάβει την εξίσου παιχνιδιάρικη ανταπάντηση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Σας περιποιούμαι, ναι…».

Το νέο αυτό μικρό επεισόδιο πρόσθεσε ακόμη μία κοινοβουλευτική στιγμή με πιο προσωπικό και ανεπίσημο τόνο, σε μια κατά τα άλλα σοβαρή συζήτηση για ένα ενεργειακό νομοσχέδιο με έντονο πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

