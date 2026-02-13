Κωνσταντοπούλου: Ζητά παραίτηση Γεωργιάδη ή Χρυσοχοΐδη – Μιλά για «παρακράτος» μετά την κόντρα στη Βουλή

Την παραίτηση είτε του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είτε του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζήτησε εκ νέου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βουλή σχετικά με ενημέρωση του πρώτου για μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος του.

Η ίδια υποστήριξε ότι η σχετική ενημέρωση από αστυνομικό συνιστά ζήτημα θεσμικής τάξης, κάνοντας λόγο για πρακτικές «παρακράτους». Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζονται τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες αστυνομικών.

Σε δηλώσεις της στη Λάρισα, όπου βρέθηκε με αφορμή τη συνέχιση της δίκης για το εξαφανισμένο βιντεοληπτικό υλικό από το δυστύχημα των Τεμπών, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι η ενημέρωση που, όπως υποστηρίζει, δόθηκε στον υπουργό παραβιάζει την εμπιστευτικότητα της προδικασίας. Ζήτησε μάλιστα από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης και για πιέσεις προς συγγενείς θυμάτων.

Η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. όσο και στις ενδεχόμενες πολιτικές εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



