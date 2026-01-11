Κορωπί: Φωτιά σε αποθήκες με πλαστικά και αυγά ΦΩΤΟ

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους.

11 Ιαν. 2026 9:17
Pelop News

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθηκευτικούς χώρους εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν να την περιορίσουν. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (27 πυροσβέστες και 10 οχήματα) καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Κορωπί: Φωτιά σε αποθήκες με πλαστικά και αυγά ΦΩΤΟ

