Αργά το βράδυ της Παρασκευής πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 40χρονης κοπέλας, αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου αφού φέρεται να χτύπησε και ένα από τα παιδιά του.

Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» - Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
25 Οκτ. 2025 20:01
Δεν την χτύπησε απλά, παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο. Αυτό αποδεικνύει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον 50χρονο που το απόγευμα της Πέμπτης κακοποίησε βάναυσα την σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του στο Κορωπί.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 40χρονης κοπέλας, αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου αφού φέρεται να χτύπησε και ένα από τα παιδιά του.

Ένα ζευγάρι που «έμοιαζε» αγαπημένο. Διάπλατα χαμόγελα στα πρόσωπά τους, φωτογραφίες από διακοπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φάνταζαν ως η τέλεια οικογένεια, όμως πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού τους, όλα άλλαζαν.

Στις «Εξελίξεις Τώρα» μιλά αποκλειστικά ο πιο κοντινός άνθρωπος του ζευγαριού:

«Την έβλεπαν σαν τη Ρωσίδα της γειτονιάς. Επειδή ήταν από τη Λιθουανία είναι ξένη, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παντρευτεί. Απλά συζούν, έχουν κάνει τα δύο παιδιά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον πατέρα, αλλά μέχρι εκεί. Τον είχε καταγγείλει, αλλά δε μίλαγε για αυτό».

Ο φίλος του ζευγαριού αποκαλύπτει πως ο 50χρονος παρουσίαζε αντικοινωνική συμπεριφορά και είχε και στο παρελθόν ζητήματα με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

«Ήταν ιδιόρρυθμος. Κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ως προς τα παιδιά. Ότι δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του, εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως εκείνος ήθελε. Ένας τύπος ο οποίος φαινόταν να έχει αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα δεν έμοιαζε σαν μια γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της».

Στο δρόμο χαμογελαστός, στο σπίτι κακοποιητικός. Έτσι περιγράφει τον 50χρονο κατηγορούμενο ο οικογενειακός
