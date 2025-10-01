Κορωπί: Πυροβολισμοί έξω από μονοκατοικία

Δύο άγνωστοι επιτέθηκαν σε νεαρό και φίλους του.

Κορωπί: Πυροβολισμοί έξω από μονοκατοικία
01 Οκτ. 2025 9:26
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο Κορωπί, όταν δύο άγνωστοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσέγγισαν μονοκατοικία στην περιοχή Κίτσι, όπου βρίσκονταν ένας νεαρός μαζί με έξι φίλους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο, κατέβηκαν πεζοί και χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού, ζητώντας από τους ενοίκους να βγουν έξω χωρίς να δώσουν εξηγήσεις. Στη συνέχεια, προκάλεσαν φθορές σε σταθμευμένο όχημα, σπάζοντας τα παράθυρα στη δεξιά πλευρά με τσιμεντόλιθο.

Ο ιδιοκτήτης κατέθεσε ότι οι δύο άγνωστοι πυροβόλησαν τρεις φορές προς την κατεύθυνση της μονοκατοικίας και στη συνέχεια διέφυγαν με το αυτοκίνητό τους, προς άγνωστη κατεύθυνση. Στον χώρο βρέθηκε ένας κάλυκας 9 χιλιοστών.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το σπίτι δεν υπέστη ζημιές. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.

 
