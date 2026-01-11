Κορωπί: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκες...

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί της Κυριακής σε αποθήκες με αυγά και ξυλεία. Λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο χώρο της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ.

