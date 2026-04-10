Κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος: Βούλιαξαν «Γέφυρα» και διόδια, αυξημένη κίνηση σε εθνικό δίκτυο, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 η αναχώρηση των εκδρομέων για τις εορτές του Πάσχα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της χθεσινής ημέρας, η ροή των οχημάτων προς την περιφέρεια παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση, επηρεάζοντας άμεσα και τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδος.

Η κινητικότητα στους σταθμούς διοδίων και στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα μεγαλύτερα κύματα φυγής καταγράφηκαν από το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, ενώ η πυκνότητα της κυκλοφορίας αναμένεται να παραμείνει αμείωτη μέχρι και τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Πληρότητα σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Παρόμοια εικόνα συνωστισμού επικρατεί και στις υπόλοιπες συγκοινωνιακές υποδομές. Τα λιμάνια και οι σταθμοί των ΚΤΕΛ λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητάς τους, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων στους βασικούς οδικούς άξονες εξόδου από την Αχαΐα.

Ασφυκτική είναι η εικόνα και στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του Κηφισού, όπου τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ πραγματοποιούνται με πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν προσθέσει έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Στο λιμάνι του Πειραιά

Περισσότεροι από 20.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα μόνο με πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά και την πύλη της Ακτής Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 16 δρομολόγια με εκτιμώμενους 12.338 επιβάτες. Στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν 23 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων και 15 με υδροπτέρυγα. Από τη Ραφήνα προγραμματίζονται 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με 5.690 επιβάτες, ενώ έχουν προστεθεί και 4 extra δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Στο Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 9 αναχωρήσεις με περίπου 2.200 ταξιδιώτες.

Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα λόγω της μεγάλης συμφόρησης στους περιμετρικούς δρόμους των λιμανιών.

Μεγάλη έξοδος

Η φετινή πασχαλινή έξοδος χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που θα έχουν φύγει από την Αττική ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τις 420.000 εξόδους ΙΧ που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενα Πάσχα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σημειώνεται ότι σήμερα απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 06:00 έως τις 16:00 στην έξοδο, ενώ αντίστοιχες απαγορεύσεις ισχύουν και τις επόμενες ημέρες στην είσοδο.

