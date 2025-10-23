Κως: 79χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και απείλησε τον γαμπρό του – Τον κατήγγειλε η κόρη του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την Κω, όπου 79χρονος άνδρας συνελήφθη έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στη σύζυγό του και απειλές προς τον γαμπρό του. Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Πλατάνι.

23 Οκτ. 2025 11:09
Pelop News

Σε έξαλλη κατάσταση βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ένας 79χρονος στην Κω, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και απείλησε τον γαμπρό του, προκαλώντας αναστάτωση στο Πλατάνι. Το περιστατικό, ακόμη ένα στη μακρά λίστα των ενδοοικογενειακών επεισοδίων στη χώρα, οδήγησε τελικά στη σύλληψη του ηλικιωμένου από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 79χρονος –μουσουλμανικής καταγωγής– φέρεται να άρχισε να βρίζει και να απειλεί τη σύζυγό του χωρίς προφανή αφορμή. Λίγο αργότερα πήρε ένα μαχαίρι και της επιτέθηκε, ενώ στράφηκε και κατά του γαμπρού του, ο οποίος ζει στο ίδιο σπίτι.

Η κόρη του ζευγαριού, βλέποντας την ένταση να κλιμακώνεται, έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον 79χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλή, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
