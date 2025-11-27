Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
Μια 50χρονη γυναίκα στην Κω κατήγγειλε ότι ο 42χρονος φίλος του συζύγου της αποπειράθηκε να τη βιάσει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο σπίτι τους. Ο αλλοδαπός συνελήφθη την επόμενη ημέρα και θα δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου.
Σοβαρή καταγγελία για απόπειρα βιασμού καταγράφηκε στην Κω, όπου μια 50χρονη γυναίκα ανέφερε ότι ο 42χρονος φίλος του συζύγου της αποπειράθηκε να τη βιάσει ενώ την επισκεπτόταν στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνδρας εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη.
Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία ότι περίπου στις 7 το απόγευμα ο άνδρας, φίλος του συζύγου της, την επισκέφθηκε στο σπίτι ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο 42χρονος φέρεται να επιχείρησε να τη βιάσει, με αποτέλεσμα η ίδια να προσφύγει αμέσως στις αρχές.
Η καταγγελία οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη του άνδρα την επόμενη ημέρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, όπου αναμένεται να εκδικαστεί την 1η Δεκεμβρίου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News