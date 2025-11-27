Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε

Σοβαρή καταγγελία για απόπειρα βιασμού καταγράφηκε στην Κω, όπου μια 50χρονη γυναίκα ανέφερε ότι ο 42χρονος φίλος του συζύγου της αποπειράθηκε να τη βιάσει ενώ την επισκεπτόταν στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνδρας εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία ότι περίπου στις 7 το απόγευμα ο άνδρας, φίλος του συζύγου της, την επισκέφθηκε στο σπίτι ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο 42χρονος φέρεται να επιχείρησε να τη βιάσει, με αποτέλεσμα η ίδια να προσφύγει αμέσως στις αρχές.

Η καταγγελία οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη του άνδρα την επόμενη ημέρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, όπου αναμένεται να εκδικαστεί την 1η Δεκεμβρίου.

