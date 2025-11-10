Κουμανταρέας: Γιατί επέστρεψαν τα ισόβια στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του

Από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έγινε επαναφορά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία οι δύο Ρουμάνοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του συγγραφέα, Μένη Κουμανταρέα.

Συγκεκριμένα, τον δρόμο για την επαναφορά των ισοβίων στους δύο δράστες της δολοφονίας του συγγραφέα άνοιξε το ΣΤ’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την απόφαση του οποίου αναιρέθηκε η δευτεροβάθμια απόφαση.

Αρχικώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο είχε χορηγήσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους δύο καταδικασθέντες, με αποτέλεσμα να «σπάσουν» τα ισόβια και να τους επιβληθεί τελική ποινή 15 ετών και 18 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ληστείας.

Σύμφωνα με την κρίση των δικαστών του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η απόφαση του ΜΟΕ έπρεπε να αναιρεθεί κατά το μέρος της αναγνώρισης του ελαφρυντικού, καθώς στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος.

Κατόπιν τούτου, η υπόθεση αναπέμφθηκε προς κρίση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού στο ΜΟΕ, το οποίο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση για ενοχή χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Εκτός από το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, οι συνήγοροι των δύο Ρουμάνων ζήτησαν και την ελαφρυντική περίσταση της μη εύλογης διάρκειας δίκης.

Τακτικοί δικαστές και ένορκοι είπαν «όχι» και στα δύο. Επιπλέον των ισοβίων οι δύο καταδικασθέντες έλαβαν ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Πίσω στη φυλακή

Η νέα, αυστηρότερη απόφαση του Μικτου Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας στέλνει ξανά στη φυλακή τους δύο Ρουμάνους, οι οποίοι έχοντας συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής των 15 ετών, είχαν αποφυλακιστεί με όρους από το 2022.

Στο άκουσμα της απόφασης οι δράστες και οι συγγενείς τους ξέσπασαν σε κλάματα.

Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Ο διακεκριμένος συγγραφέας δολοφονήθηκε το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου 2014, στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του.

Το μοιραίο βράδυ δειπνούσε με φίλο του σ’ ένα εστιατόριο κάτω απ’ το σπίτι του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ανέβηκε στο διαμέρισμά του για να πάρει ένα φάρμακο.

Ο φίλος του ανησυχώντας από την πολύωρη απουσία του, ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο Μένης Κουμανταρέας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του, με το σπίτι ανάστατο από την προσπάθεια των ληστών να βρουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη των δραστών τον Ιανουάριο 2015, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε ήταν γνωστοί του θύματος.

