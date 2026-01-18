Κουνδουράκης στο pelop.gr : «Είναι τιμή μου που είμαι στον ΝΟΠ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ έκανε ο Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος μιλώντας στο pelop.gr αναφέρθηκε στην φιλοσοφία του σχετικά με την παρουσία των δαιμόνων στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Βασίλης Κουνδουράκης τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα, είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Πάτρα και στον ΝΟΠ. Γνωρίζω το μέγεθος και την ιστορία του σωματείου στο οποίο έχω έρθει. Αν δεν πίστευα στην παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, δεν θα ερχόμουν. Θα καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια ώστε η ομάδα να πετύχει τον στόχο της.

Από εκεί και πέρα, θα δουλέψουμε με τα νέα παιδιά. Αυτό αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο για να έρθω εδώ, καθώς γνωρίζω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι αθλητές. Θα εργαστούμε με μια διαφορετική προσέγγιση, με στόχο να αναδείξουμε νέα παιδιά και να προετοιμάσουμε τη μελλοντική ομάδα του ΝΟΠ».

