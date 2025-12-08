Κούρο Σεγκούρα όπως… Δούκας του Μάρλμπορο!
Ο προπονητής του Προμηθέα Βίκος Cola Κούρο Σεγκούρα άλλαξε την εικόνα της πατρινής ομάδας στο νικηφόρο παιχνίδι με αντίπαλο τον ΑΟ Μυκόνου.
Τι σχέση έχει ο Προμηθέας Βίκος Cola με τον Δούκα του Μάρλμπορο, με τους Βουρβόνους και τους Αψβούργους; Η απάντηση είναι δυο λέξεις: «Ισπανική αντεπίθεση». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για τις στρατιωτικές προσπάθειες της Ισπανίας ή συμμαχικών της δυνάμεων, προκειμένου να ανακτήσουν εδάφη ή να ανατρέψουν την πορεία στρατιωτικών συγκρούσεων κατά τον Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής (1701-1714).
Ο Προμηθέας επιχειρεί, πλέον, τη δική του Ισπανική αντεπίθεση και το πρώτο δείγμα, μάλιστα, ήταν απολύτως επιτυχημένο. Ο Κούρο Σεγκούρα έβαλε τη δική του πινελιά στο restart της πατρινής ομάδας, αμέσως μετά την αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία και τα «παράθυρα» του Μουντομπάσκετ και με το επιβλητικό 103-83 επί του ΑΟ Μυκόνου, εστάλη ένα εμφατικό κι άκρως αισιόδοξο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.
Τι πρόλαβε κι άλλαξε ο Ισπανός προπονητής;
Πρώτον, την ψυχολογία, η οποία βέβαια παραδοσιακά αλλάζει όταν προκύπτει αλλαγή στον πάγκο μιας ομάδας.
Δεύτερον, την ενέργεια, καθώς οι «Προμηθείς» ώρες-ώρες έμοιαζαν… βιονικοί, για να μην πούμε πυραυλοκίνητοι.
Και τρίτον, την αξιοποίηση του Πόλι Πόλιπακ. Ο αμερικανός σέντερ ήταν παροπλισμένος το τελευταίο διάστημα και προχθές του δόθηκε η ευκαιρία να δείξει την αξία του, πράγμα που έκανε στο μέγιστο βαθμό.
Με τέτοιες εμφανίσεις, μόνο χαμόγελα μπορούν να υπάρξουν στον Προμηθέα. «Βάμος» λοιπόν, όπως είπε και ο Κούρο Σεγκούρα στα αποδυτήρια!
