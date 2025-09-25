Κουτλή: «Η διαδρομή είναι σχεδιασμένη για μεγάλα ρεκόρ»!

Κουτλή: «Η διαδρομή είναι σχεδιασμένη για μεγάλα ρεκόρ»!
25 Σεπ. 2025 10:43
Pelop News

Ένα από τα μεγάλα ονόματα του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» είναι η Πανελληνιονίκης Αικατερίνη Κουτλή.

Η πρωταθλήτρια του Δημήτρη Πλατή είναι παλιά γνώριμος, καθώς έχει αγωνιστεί άλλες δύο φορές στη διοργάνωση και κατέχει μάλιστα το ρεκόρ στα 5.000μ.!

Εξήρε την προσπάθεια που γίνεται προσθέτοντας παράλληλα: «Η διαδρομή  είναι βατή, εξαιρετική για να πετύχεις τον στόχο σου, σχεδιασμένη για μεγάλα ρεκόρ!

Θα τρέξω στον Ημιμαραθώνιο, για 2η φορά στην καριέρα μου και θέλω να πετύχω νέο ρεκόρ. Ακολουθούν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα μαραθωνίου και ανωμάλου και θέλω να είμαι όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση».

Η Αικατερίνη Κουτλή ασχολήθηκε με τον στίβο από την ηλικία των 8 χρόνων. Ασχολείται με τις μεσαίες αποστάσεις από την ηλικία των 10 χρόνων. Από το 2012 και μετά έχει κατακτήσει, συνολικά σε όλες τις κατηγορίες, δεκάδες πανελλήνια μετάλλια, χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας ασφαλώς, ενώ έχει λάβει πολλές φορές μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις ως μέλος της Εθνικής ομάδας στίβου.

Πιο σημαντική διάκριση σε μικρή κατηγορία ήταν η 3η θέση στα 800μ. στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 στη Τουρκία το 2016 καθώς και το double στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2022 σε 800μ. και 1.500μ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία

με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου

μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκή Φάνη Τσιμιγκάτο, που «έφυγε» πρόωρα και

άδικα από τη ζωή.

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και στις τρεις κατηγορίες και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

  1. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική

εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι

συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της

υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου

εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

  1. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος,

διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και

συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ