Κουτλή: «Η διαδρομή είναι σχεδιασμένη για μεγάλα ρεκόρ»!

Ένα από τα μεγάλα ονόματα του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» είναι η Πανελληνιονίκης Αικατερίνη Κουτλή.

Η πρωταθλήτρια του Δημήτρη Πλατή είναι παλιά γνώριμος, καθώς έχει αγωνιστεί άλλες δύο φορές στη διοργάνωση και κατέχει μάλιστα το ρεκόρ στα 5.000μ.!

Εξήρε την προσπάθεια που γίνεται προσθέτοντας παράλληλα: «Η διαδρομή είναι βατή, εξαιρετική για να πετύχεις τον στόχο σου, σχεδιασμένη για μεγάλα ρεκόρ!

Θα τρέξω στον Ημιμαραθώνιο, για 2η φορά στην καριέρα μου και θέλω να πετύχω νέο ρεκόρ. Ακολουθούν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα μαραθωνίου και ανωμάλου και θέλω να είμαι όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση».

Η Αικατερίνη Κουτλή ασχολήθηκε με τον στίβο από την ηλικία των 8 χρόνων. Ασχολείται με τις μεσαίες αποστάσεις από την ηλικία των 10 χρόνων. Από το 2012 και μετά έχει κατακτήσει, συνολικά σε όλες τις κατηγορίες, δεκάδες πανελλήνια μετάλλια, χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας ασφαλώς, ενώ έχει λάβει πολλές φορές μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις ως μέλος της Εθνικής ομάδας στίβου.

Πιο σημαντική διάκριση σε μικρή κατηγορία ήταν η 3η θέση στα 800μ. στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 στη Τουρκία το 2016 καθώς και το double στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2022 σε 800μ. και 1.500μ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία

με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου

μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκή Φάνη Τσιμιγκάτο, που «έφυγε» πρόωρα και

άδικα από τη ζωή.

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και στις τρεις κατηγορίες και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική

εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι

συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της

υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου

εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος,

διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και

συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about

