Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη

Παρεμβάσεις για εργασιακή ασφάλεια, μισθούς και διεθνείς εξελίξεις περιλάμβανε η τοποθέτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα από απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά. Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε τόσο σε εργασιακά ζητήματα όσο και σε διεθνείς κινητοποιήσεις εργαζομένων.

06 Φεβ. 2026 12:25
Μήνυμα υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων έστειλε από τον Πειραιά ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση εργαζομένων.

Όπως τόνισε, προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ενώ ζήτησε την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις μισθών. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη απομάκρυνσης επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων από το Πέραμα, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων.

Στην τοποθέτησή του έκανε επίσης αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλέκεται σε πολεμικούς σχεδιασμούς, ενώ στάθηκε και στις κινητοποιήσεις εργαζομένων σε λιμάνια της Μεσογείου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε διεθνιστική αλληλεγγύη στους λιμενεργάτες που απεργούν σε περίπου 20 λιμάνια χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και το Μαρόκο, σημειώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αυτές συνδέονται με αιτήματα για ειρήνη, ασφάλεια στην εργασία και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης.

