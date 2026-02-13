Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»

Στο συλλαλητήριο εργατικών σωματείων που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με επίκεντρο τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συμμετείχε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τοποθετούμενος δημόσια για το σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή.

Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο αποτέλεσμα μιας «νέας τρόικας», την οποία προσδιόρισε ως «Κεραμέως, Παναγόπουλου και Σία μαζί με τη μεγάλη εργοδοσία», εκφράζοντας τη σαφή αντίθεση του κόμματός του στις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Όπως υποστήριξε, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη απορρίψει τις συγκεκριμένες αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντίδρασης απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο που προωθείται.

