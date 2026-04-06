Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η απάντηση του Δημήτρη Κουτσούμπα στο μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις θεσμικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε, με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ να στρέφεται ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και να απορρίπτει συνολικά τη συλλογιστική της κυβέρνησης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι άλλο είναι να υπηρετεί κανείς τον λαό, να ακούει και να μεταφέρει τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία, και άλλο να συντηρεί, όπως είπε, μεγάλα και μικρά «τρωκτικά» σε βάρος του ίδιου του λαού, αναπαράγοντας τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή τη φράση, το ΚΚΕ επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τη θεσμική φόρμα που έθεσε ο πρωθυπουργός στην ουσία του πολιτικού και οικονομικού συστήματος που, κατά την εκτίμησή του, γεννά τα ίδια φαινόμενα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε ειδικά και την πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, λέγοντας ότι δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας είτε ο υπουργός ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς βουλευτική έδρα είτε διατηρεί την έδρα του με τον, όπως υποστήριξε, ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Με αυτή τη γραμμή, το ΚΚΕ απορρίπτει ως ανεπαρκή τη συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση και τη θεωρεί επιφανειακή απάντηση σε ένα βαθύτερο πρόβλημα.

Η κατακλείδα της δήλωσής του ήταν εξίσου αιχμηρή, καθώς απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό σημείωσε: «Οπότε άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη», συνοψίζοντας έτσι τη συνολική απόρριψη του ΚΚΕ απέναντι στο περιεχόμενο του μηνύματος του πρωθυπουργού.

