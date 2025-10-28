Κουτσούμπας: «Οι νέες σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν από τον οργανωμένο λαό»

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απηύθυνε μήνυμα που συνδέει το ιστορικό «Όχι» με τους σημερινούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωσή του για την 28η Οκτωβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε τον διαχρονικό χαρακτήρα των λαϊκών αγώνων, συνδέοντας την ιστορική μνήμη της Εθνικής Αντίστασης με τη σημερινή ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και συλλογική δράση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



